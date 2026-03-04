പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാം...text_fields
പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് റമദാൻ നോമ്പ് സുരക്ഷിതമായി അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനായി കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകളും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
1. നോമ്പിന് മുൻപുള്ള തയാറെടുപ്പ്
ഡോക്ടറെ കാണുക: നോമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 1-2 മാസം മുൻപെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുകയും മരുന്നുകളുടെ അളവിലും സമയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക.
അമിതമായി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, മറ്റ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് International Diabetes Federation (IDF) ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.
2. ഭക്ഷണക്രമം
അത്താഴം (സഹർ): അത്താഴം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത്. രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാവധാനം മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന (Low Glycemic Index) തവിടുള്ള അരി, ഓട്സ്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
നോമ്പ് തുറ (ഇഫ്താർ): അമിതമായി മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങളും എണ്ണയിൽ വറുത്ത പലഹാരങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ സഹായിക്കും.
ലഘുഭക്ഷണം: നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം അത്താഴത്തിന് മുൻപായി ചെറിയ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
3. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര പരിശോധന
പകൽ സമയങ്ങളിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് (Blood Glucose) കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക.
4. എപ്പോൾ നോമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കണം?
താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നോമ്പ് ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്:
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് 70 mg/dL-ൽ താഴെയായാൽ (Hypoglycemia).
പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് 300 mg/dL-ന് മുകളിൽ പോയാൽ (Hyperglycemia).
തലകറക്കം, അമിതമായ വിയർപ്പ്, ബോധക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ.
5. വ്യായാമം
കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയക്ക് കാരണമായേക്കാം. വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം ലഘുവായ നടത്തം ഗുണകരമാണ്.
വൃക്ക രോഗികൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാമോ?
വൃക്ക രോഗികൾ റമദാൻ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയെയും നിലവിലെ ശാരീരികാവസ്ഥയെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം. രോഗികൾക്ക് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വൃക്ക രോഗവും നോമ്പും സംബന്ധിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർ (High Risk)
ഗുരുതരമായ വൃക്ക രോഗമുള്ളവർ: സി.കെ.ഡി (CKD) സ്റ്റേജ് 4 അല്ലെങ്കിൽ 5-ൽ ഉള്ളവർ.
ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ: രക്തത്തിൽ ജലാംശവും ലവണങ്ങളും ക്രമമായി നിലനിർത്തേണ്ടതിനാൽ ഇവർ നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.
അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹമോ രക്തസമ്മർദ്ദമോ ഉള്ളവർ: നോമ്പ് ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം.
വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ (Low/Moderate Risk)
ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെ രോഗികൾ: സി.കെ.ഡി സ്റ്റേജ് 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയുള്ള (stable) സ്റ്റേജ് 3 രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ നോമ്പ് എടുക്കാം.
വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ കഴിഞ്ഞവർ: സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും പൂർത്തിയാകുകയും വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാകുകയും ചെയ്താൽ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വ്രതമെടുക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം: നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പരിശോധനകൾ (Creatinine, Electrolytes) നടത്തുക.
ജലാംശം: ഇഫ്താറിനും അത്താഴത്തിനുമിടയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. എന്നാൽ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ദ്രാവകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഭക്ഷണക്രമം: ഉപ്പ്, പൊട്ടാസ്യം (ഈന്തപ്പഴം, പഴങ്ങൾ), ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക.
അപകടസൂചനകൾ: ശരീരത്തിൽ നീര്, ശ്വാസംമുട്ടൽ, പെട്ടെന്ന് ഭാരം കൂടുക, കടുത്ത ക്ഷീണം എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ നോമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചികിത്സ തേടുകയും വേണം.
