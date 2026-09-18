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    ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് ശുദ്ധ പഴജൂസ് കുടിക്കൂ; വിഷാദം കുറക്കാം

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    ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് ശുദ്ധ പഴജൂസ് കുടിക്കൂ; വിഷാദം കുറക്കാം
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    ലണ്ടൻ: ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് മറ്റ് കലർപ്പുകളില്ലാത്ത ശുദ്ധ പഴജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ കുടിക്കുന്നത് വിഷാദരോഗത്തിന്റെ തോത് ഗണ്യമായി കുറക്കുമെന്ന് പഠനം. യുകെയിലെ ന്യൂകാസിൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് മാനസികാരോഗ്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലായാണ് പഠനം നടത്തിയത്: ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്: ദിവസവും 5 തരം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, അവ നേരിട്ട് കഴിച്ചവർ.രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്: അഞ്ച് തരം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് 100 ശതമാനം ശുദ്ധമായ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ കൂടി ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവർ.മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്: ഭക്ഷണത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താത്ത കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്.

    നാലാഴ്ചക്കു ശേഷമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവരിൽ വിഷാദ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തോത് കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി.ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യനിലാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്."പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വളരെ കുറച്ചു മാത്രം കഴിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക്, '5-എ-ഡേ' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദിഷ്ട സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും ബോധവൽക്കരണവും നൽകിയപ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ അർത്ഥവത്തായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചു. ദിവസവും ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് 100 ശതമാനം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ കുടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ലളിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ ആളുകളെ '5-എ-ഡേ' ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും, അത് മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി," ന്യൂകാസിൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയും നിലവിൽ ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോ. കോർട്ട്നി നീൽ പറഞ്ഞു.

    നിർദ്ദേശിച്ച അളവിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ദീർഘകാല ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ നിലവിൽ യുകെയിലെ മുതിർന്നവരിൽ 17 ശതമാനം പേരും കൗമാരക്കാരിൽ പത്തിൽ ഒരാളും മാത്രമേ '5-എ-ഡേ' നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നുള്ളൂ.4 ആഴ്ചത്തെ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും പഠനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിദിനം രണ്ടും അതിൽ കുറവുമായ അളവിൽ മാത്രമാണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിച്ചിരുന്നത്. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില പങ്കാളികളോട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പൂർണ്ണമായും അതേപടി കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. മറ്റുള്ളവരോട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ കുടിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു. പിന്നീട് ഗവേഷകർ പങ്കാളികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. പഴങ്ങൾ നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസും സ്മൂത്തിയും കഴിച്ച പങ്കാളികളിൽ, മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ വിഷാദ സ്കോറുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 27 പോയിന്റ് സ്‌കെയിലിൽ, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ 2.52 പോയിന്റ് കുറവായിരുന്നു. കണ്ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിലെ ശരാശരി സ്‌കോർ 5.45 ആയിരുന്നപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പങ്കാളികളിൽ ഇത് 2.93 ആയിരുന്നു.

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    News Summary - Daily glass of fruit juice may links to lower depression scores
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