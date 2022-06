110 രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് വർധിക്കുന്നു -ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ജ​നീ​വ: ലോ​ക​ത്തെ 110 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​വി​ഡ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ടെ​ഡ്രോ​സ് അ​ഥ​നോം ഗ​ബ്രി​യേ​സൂ​സ്. ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പ​ക​മാ​യി 41 ല​ക്ഷം കോ​വി​ഡ് കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത ക​ഴി​ഞ്ഞ വാ​രം പു​തി​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 8500ന​ടു​ത്ത് ആ​ളു​ക​ൾ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കി​ൽ മു​ൻ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ, ദ​ക്ഷി​ണ​പൂ​ർ​വ ഏ​ഷ്യ, അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ കൂ​ടു​ക​യാ​ണ്. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ 47 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് കോ​വി​ഡ് കേ​സു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ ബു​ധ​നാ​​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​മി​ക്രോ​ൺ ബി.​എ 4, ബി.​എ 5 വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. മ​ഹാ​മാ​രി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​രി​ദ്ര​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 13 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് നി​ര​ക്ക്. വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

Covid is on the rise in 110 countries says WHO