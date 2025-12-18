Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:45 PM IST

    ചുമ മരുന്ന്: ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതിന് സ്റ്റേ

    ചുമ മരുന്ന്: ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതിന് സ്റ്റേ
    ചെ​ന്നൈ: ‘കോ​ൾ​ഡ്രി​ഫ്’ ചു​മ മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ‘ഇ​ന്ദ്രാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സീ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ​ചെ​യ്തു.

    കാ​ഞ്ചീ​പു​ര​ത്തെ ശ്രീ​സ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ​സ് ക​മ്പ​നി നി​ർ​മി​ച്ച കോ​ൾ​ഡ്രി​ഫ് ചു​മ മ​രു​ന്ന് ക​ഴി​ച്ച് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ 22 കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി ഉ​ട​മ ജി.​രം​ഗ​നാ​ഥ​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ദ്രാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സീ​സി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സും റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​തി​രായ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. സ​തീ​ഷ്‍കു​മാ​റി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.


    TAGS:license cancellationtoxic cough syrup
    News Summary - Cough medicine: Stay on license cancellation
