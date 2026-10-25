കുനിയുമ്പോഴും ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോഴും നടുവേദനയുണ്ടോ? കാരണം ഈ പേശികളുടെ ബലക്കുറവാകാം

കുനിയുമ്പോഴും ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോഴും നടുവേദനയുണ്ടോ? കാരണം ഈ പേശികളുടെ ബലക്കുറവാകാംtext_fields
കുനിയുമ്പോഴോ നിലത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉയർത്തുമ്പോഴോ നടുവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? നട്ടെല്ലിന് ആവശ്യമായ താങ്ങ് നൽകുന്ന പ്രധാന പേശികളുടെ ബലക്കുറവ് ഇതിന് ഒരു കാരണമാകാമെന്നാണ് അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ നട്ടെല്ലിലെ ഡിസ്കുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തേയ്മാനം, പേശിവലിവ്, തെറ്റായ ഇരിപ്പും നിൽപ്പും തുടങ്ങിയവയും വേദനക്ക് കാരണമാകാം.
വയറിലെയും പുറംഭാഗത്തെയും പെൽവിസിലെയും പേശികളും ഡയഫ്രവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രധാന പേശികൾ. ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും നട്ടെല്ലിന് പിന്തുണ നൽകാനും ദൈനംദിന ചലനങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. ഈ പേശികൾക്ക് ആവശ്യമായ കരുത്തും സഹനശേഷിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക, തിരിയുക, കുനിയുക, ഭാരം ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകാം.
നടുവേദനയുടെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തുക ചിലപ്പോൾ പ്രയാസകരമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പരിശോധനകളും സ്കാനിങ്ങും നടത്തിയാലും ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ വേദനക്ക് കാരണമാകുന്നതിനാൽ ഒരൊറ്റ കാരണത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. അതേസമയം, പ്രധാന പേശികളുടെ കരുത്തും സഹനശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ പലരിലും നടുവേദന കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്കും വേദനയുടെ തീവ്രതക്കും അനുയോജ്യമായ വ്യായാമക്രമമാണ് പ്രധാനം. എന്നാൽ വ്യായാമത്തിന്റെ രീതിയും തീവ്രതയും വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികാവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഇരിപ്പിലും നിൽപ്പിലും ശരിയായ ശരീരനില പാലിക്കുന്നതും ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ അമിതമായി നട്ടെല്ലിന് സമ്മർദം നൽകാതിരിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്.