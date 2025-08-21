Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightരജിസ്ട്രേഷൻ സങ്കീർണം;...
    Health News
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 9:24 AM IST

    രജിസ്ട്രേഷൻ സങ്കീർണം; കേന്ദ്രത്തിന്റെ ‘നാഷനൽ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ’ പാളി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് എ​ൻ.​എം.​ആ​ർ അ​പേ​ക്ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തി​രു​ത്ത്
    രജിസ്ട്രേഷൻ സങ്കീർണം; കേന്ദ്രത്തിന്റെ ‘നാഷനൽ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ’ പാളി
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: രാ​ജ്യ​ത്തെ മോ​ഡേ​ൺ മെ​ഡി​സി​നു കീ​ഴി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ (എ​ൻ.​എം.​ആ​ർ) ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ളി. ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​മെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളി​ൽ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തി​രു​ത്തി.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​ത്തോ​ട് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ മോ​ഡേ​ൺ മെ​ഡി​സി​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ക​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ല​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    2019ലെ ​നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​എം.​സി) നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 31 പ്ര​കാ​രം നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യാ​ണ് 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23ന് ​കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ജെ.​പി. ന​ഡ്ഡ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള എ​ൻ.​എം.​ആ​ർ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ൻ.​എം‌.​ആ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​യും കാ​ല​താ​മ​സ​വും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ അ​ക​റ്റി. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വ​ന്ന​തോ​ടെ​യു​ള്ള മാ​റ്റം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    കൊ​ച്ചി​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലാ​യ​തി​നും ആ​ധാ​റി​ലെ ഇ​നീ​ഷ്യ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ പേ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​നും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഡോ. ​കെ.​വി. ബാ​ബു​വി​ന് 13 ല​ക്ഷം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്ത് 996 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മാ​ത്ര​മേ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്.

    ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലാ​ണ് ലോ​ക്സ​ഭ എം.​പി ആ​ദി​ത്യ​യാ​ദ​വ് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തും കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ-​ക്ഷേ​മ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​നു​പ്രി​യ പ​ട്ടേ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ന്നി​രി​ക്കേ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം മാ​ത്ര​മേ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​കെ.​വി. ബാ​ബു ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:complicationsKerala NewsHealthcare Sectornational medical register
    News Summary - Complications in National Medical Register
    Similar News
    Next Story
    X