    Health News
    Posted On
    13 Sept 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:31 AM IST

    കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ; ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് അ​ദൃ​ശ്യ ഭീ​ഷ​ണി

    ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം, ബ്രെ​യി​ൻ സ്ട്രോ​ക്ക്, പെ​രി​ഫ​റ​ൽ വാ​സ്കു​ലാ​ർ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഒ​രു ഘ​ട​കം ഡി​സ്ലി​പി​ഡീ​മി​യ അ​ഥ​വാ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ട്രൈ​ഗ്ലൈ​സി​റൈ​ഡ്സ് എ​ന്നി​വ​യി​ലെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്.

    കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളി​ന്റെ ര​ണ്ടു മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ

    • LDL കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ (ചീ​ത്ത കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ) - ര​ക്ത​വാ​ഹി​നി​ക​ളു​ടെ ഭി​ത്തി​ക​ളി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി പ്ലാ​ക്ക് / ബ്ലോ​ക്ക് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ‘ചീ​ത്ത കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ’.
    • HDL കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ (ന​ല്ല/​സം​ര​ക്ഷ​ക കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ) - ര​ക്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ധി​ക കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ ക​ര​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് ‘സം​ര​ക്ഷ​ക കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ’
    • ട്രി​ഗ്ലി​സ​റൈ​ഡ് - കൊ​ഴു​പ്പ് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ രൂ​പം. ഉ​യ​ർ​ന്നാ​ൽ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പാ​ൻ​ക്രി​യാ​റ്റൈ​റ്റി​സ് പോ​ലു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    ആ​ധു​നി​ക വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്

    മു​മ്പ് “Normal Value” (സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല) എ​ന്ന​തി​ന് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ടോ​ട്ട​ൽ കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ 160ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ൽ 130ഉം ​വ​രെ കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഇ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്: 1). കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ മൂ​ല്യം മാ​ത്രം നോ​ക്ക​രു​ത്. 2). രോ​ഗി​യു​ടെ മൊ​ത്തം റി​സ്‌​ക് - ഡ​യ​ബി​റ്റി​സ്, പു​ക​വ​ലി, ഹൈ​പ​ർ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ, കു​ടും​ബ​ച​രി​ത്രം, പ്രാ​യം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന് 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​ണം. 3).

    അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് LDL എ​ത്ര​ത്തോ​ളം കു​റ​ക്ക​ണം എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. 4) ഹൈ ​റി​സ്ക് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് LDL 60ൽ ​താ​ഴെ വ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. 5) ‘മോ​ഡ​റേ​റ്റ് റി​സ്ക്’ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് LDL 90 mg/dL താ​ഴെ മ​തി​യാ​കും.

    കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    ‘കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ’ ആ​ശ​യം വ​ള​രെ ഗ​ഹ​ന​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ലേ ചി​കി​ത്സ എ​ന്തി​ന് എ​ന്ന പ്ര​ഹേ​ളി​ക​യ്ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഒ​രു വ്യ​ക്തി എ​ത്ര വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ സ​ഹി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത സാ​ധ്യ​ത​യു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഭാ​വി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത പ​ല ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി കൂ​ടും.

    ജ​നി​ത​ക​പ​ര​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ

    കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ വ​ർ​ധ​ന വെ​റും ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട​ല്ല സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​നു​ക​ളി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ച​രി​ത്ര​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ കൊ​ഴു​പ്പ് കാ​റ്റ​ബോ​ളി​സം (വി​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ) ശ​രി​യാ​യി ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഡി​സ്ലി​പി​ഡീ​മി​യ ഉ​ണ്ടാ​കാം. ഒ​പ്പം എ​ണ്ണ, റെ​ഡ് മീ​റ്റ്, വ​ന​സ്പ​തി, ഷു​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗം കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ അ​ള​വ് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും മ​രു​ന്നും

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​വ പ​ര​സ്പ​ര പൂ​ര​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്നു പോ​കേ​ണ്ട​വ​യാ​ണ്. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ - ഭ​ക്ഷ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം, സ്ഥി​ര​മാ​യ വ്യാ​യാ​മം, ഭാ​ര​നി​യ​ന്ത്ര​ണം, പു​ക​വ​ലി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ.

    മ​രു​ന്നു​ക​ൾ - സ്റ്റാ​റ്റി​ൻ, എ​സെ​റ്റി​മൈ​ബ്, PCSK9 inhibitors പോ​ലെ​യു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ആ​ണ് എ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പെ​നി​സി​ലി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ സാം​ക്ര​മി​ക ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ൽ രോ​ഗ​ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​ത്ര​യും മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യ മ​റ്റൊ​രു “മാ​ജി​ക് ബു​ള്ള​റ്റ്” സ്റ്റാ​റ്റി​ൻ ഗു​ളി​ക​ക​ളെ പോ​ലെ ഇ​ല്ല. ഇ​വ വ​ള​രെ അ​പ​ക​ട​ര​ഹി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക, ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    • അ​മി​ത കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ പു​ച്ഛി​ച്ചു ത​ള്ളാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല. അ​ത് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ര​ക്ത​വാ​ഹി​നി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.
    • രോ​ഗി​യു​ടെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള LDL നി​യ​ന്ത്ര​ണം, HDL നി​ല ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ, ട്രി​ഗ്ലി​സ​റൈ​ഡ് കു​റ​യ്ക്ക​ൽ...​ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്നാ​ലേ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​വും ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യാ​നാ​കൂ.
