Madhyamam
    30 Aug 2025 10:23 AM IST
    30 Aug 2025 10:23 AM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; ക്ലോറിനേഷന്‍ കാമ്പയിന്‍ ഇന്നും നാളെയും

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ക​രു​ന്ന അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക​ ജ്വ​രം ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത​ല​ത്തി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ കി​ണ​റു​ക​ളി​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ഊ​ർ​ജി​ത ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തും. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ​രി​ത​കേ​ര​ളം മി​ഷ​ന്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന ത​ല​ത്തി​ലും യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്നു. വാ​ര്‍ഡ് ത​ല​ത്തി​ലും മേ​ഖ​ല ത​ല​ത്തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, ആ​ശ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, കു​ടും​ബ​ശ്രീ ആ​രോ​ഗ്യ വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​ര്‍, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, റ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കി.

    ഓ​രോ കി​ണ​റി​ലെ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി ആ​യി​രം ലി​റ്റ​റി​ന് 2.5 ഗ്രാം ​എ​ന്ന തോ​തി​ല്‍ ബ്ലീ​ച്ചി​ങ്​ പൗ​ഡ​ര്‍ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ ല​യി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം നേ​ര്‍പ്പി​ച്ച് തെ​ളി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളം കി​ണ​റു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​​ഴി​ച്ചാ​ണ് ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തു​വ​ഴി കി​ണ​റു​ക​ള്‍ ശു​ചി​യാ​വു​ക​യും അ​മീ​ബ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ള്‍ ന​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    രോ​ഗം പി​ടി​പെ​ട്ടാ​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ശു​ദ്ധ​ജ​ല സാ​ധ്യ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ്ര​തി​വി​ധി​യെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ലാ​ണ് 'ജ​ല​മാ​ണ് ജീ​വ​ന്‍' കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ മാ​സ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. വാ​ര്‍ഡു​ത​ല സ​മി​തി​ക​ള്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും. അ​മീ​ബ​യു​ടെ വ്യാ​പ​ന​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് റെസി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ കാ​സ​ര്‍കോ​ട് (ഫ്രാ​ക്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഫ്രാ​കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വെ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ല ജ​യിം​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ത്മാ​ക്ഷ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​രി​ത​കേ​ര​ളം മി​ഷ​ന്‍ ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എം. ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ന​മ്പൂ​തി​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചോ​ളം റെസി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

