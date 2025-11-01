വിദ്യാര്ഥിനികള്ക്ക് കാന്സര് പ്രതിരോധ വാക്സിന് ആരംഭിക്കുന്നുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഗര്ഭാശയഗള കാന്സര് പ്രതിരോധത്തിനായി പ്ലസ് വണ്, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനികള്ക്ക് എച്ച്.പി.വി വാക്സിനേഷന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് അറിയിച്ചു. പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില് കണ്ണൂര് ജില്ലയിലാണ് ആദ്യം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ഉദ്ഘാടനംകൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിര്വഹിക്കും.
ഇന്ത്യയില് സ്ത്രീകളില് കണ്ടു വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അര്ബുദമാണ് ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദം. അര്ബുദ അനുബന്ധ മരണ നിരക്കുകള് ഉയര്ത്തുന്നതിന് ഈ അര്ബുദം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. വരും തലമുറയെ ഈ രോഗത്തില് നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന് എച്ച്.പി.വി വാക്സിന് എല്ലാ പെണ്കുട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എച്ച്.പി.വി. വാക്സിനേഷന് പദ്ധതി വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലയണ്സ് ക്ലബ്, റോട്ടറി ക്ലബ്ബ്, മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകള് തുടങ്ങിയവരുടെ സഹകരണവുമുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register