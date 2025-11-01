Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 7:04 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 7:04 PM IST

    വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ക്ക് കാന്‍സര്‍ പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു

    ആദ്യം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിൽ
    Cancer vaccine
    (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം)

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഗര്‍ഭാശയഗള കാന്‍സര്‍ പ്രതിരോധത്തിനായി പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനികള്‍ക്ക് എച്ച്​.പി.വി വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്​ അറിയിച്ചു. പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് ആദ്യം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ഉദ്ഘാടനംകൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ തിങ്കളാഴ്​ച രാവിലെ 10.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിക്കും.

    ഇന്ത്യയില്‍ സ്ത്രീകളില്‍ കണ്ടു വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അര്‍ബുദമാണ് ഗര്‍ഭാശയഗള അര്‍ബുദം. അര്‍ബുദ അനുബന്ധ മരണ നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് ഈ അര്‍ബുദം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. വരും തലമുറയെ ഈ രോഗത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന് എച്ച്.പി.വി വാക്സിന്‍ എല്ലാ പെണ്‍കുട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന്​ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    എച്ച്.പി.വി. വാക്‌സിനേഷന്‍ പദ്ധതി വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലയണ്‍സ് ക്ലബ്, റോട്ടറി ക്ലബ്ബ്, മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹകരണവുമുണ്ട്.

    Girl in a jacket

    X