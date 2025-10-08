Begin typing your search above and press return to search.
    പി​ടി​വി​ട്ട് അ​ർ​ബു​ദം, ചെ​റു​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    റീ​ജ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്​​ട്രി പ്ര​കാ​രം 10,600 പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ
    പി​ടി​വി​ട്ട് അ​ർ​ബു​ദം, ചെ​റു​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ അ​ര്‍ബു​ദ​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റീ​ജ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ല​ബാ​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​ർ, കൊ​ച്ചി​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്‍റ​ർ എ​ന്നീ റീ​ജ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്​​ട്രി പ്ര​കാ​രം ഈ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ 10,600 പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും കാ​ൻ​സ​ർ​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ലും എ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ പു​തി​യ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​നി​യും ഉ​യ​രും.

    36% വ​ർ​ധ​ന

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പു​തി​യ രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ 36 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​രാ​ശ​രി ഒ​രു ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് 136 കേ​സു​ക​ൾ; കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 168. 2016-ൽ ​ഇ​ത് 135.3 ആ​യി​രു​ന്നു.

    രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ട്ട​യം, തൃ​ശൂ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, മ​ല​പ്പു​റം, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ.

    ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​ൻ

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ‘കാ​ൻ​സ​ർ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​ൻ’ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കു​ന്നു. ചി​കി​ത്സാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ഏ​കീ​കൃ​ത പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം

    • കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രി​ഡ്: ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും കെ​യ​ർ ഗ്രി​ഡ്. രോ​ഗി​യെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും.
    • പ്രാ​രം​ഭ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ്ണ​യ സൗ​ക​ര്യം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ പ്രാ​രം​ഭ സ്ക്രീ​നി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കും.
    • മി​ക​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ത​രം​തി​രി​ച്ചു; എ​ല്ലാ ത​ല​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.
    • ഹൈ ​റി​സ്ക് കേ​സു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പി.​എ​ച്ച്.​സി, സി.​എ​ച്ച്.​സി ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും.
    • ഓ​രോ ചി​കി​ത്സാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും ട്യൂ​മ​ർ ബോ​ർ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധം.
    • സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.
