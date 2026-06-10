കാൻസർ മരുന്നുകളുടെ ക്ഷാമം: കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി

കാൻസർ മരുന്നുകളുടെ ക്ഷാമം: കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കാൻസർ ചികിത്സയിൽ അത്യാവശ്യമായ സിസ്പ്ലാറ്റിൻ, കാർബോപ്ലാറ്റിൻ എന്നീ മരുന്നുകളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവയുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി നൽകി. രാജ്യത്ത് ഈ മരുന്നുകൾക്ക് വലിയ ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.
മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനോ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കാനോ ആവശ്യമെന്ന് കാണുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഡി.പി.സി.ഒ' എന്ന പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം. കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിങ് അതോറിറ്റിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ 82 മരുന്നുകളുടെ വില പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നാല് മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അടിയന്തരമായി വില വർധനവ് ആവശ്യമാണെന്ന് സമിതി കണ്ടെത്തിയത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് സിസ്പ്ലാറ്റിനും കാർബോപ്ലാറ്റിനും.
മരുന്നുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വൻ വർധനവ്, ഉൽപ്പാദനച്ചെലവിലെ വർധനവ്, വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം ഈ മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ പല കമ്പനികളും ഉൽപ്പാദനം കുറക്കുകയോ നിർത്തിവെക്കുകയോ ചെയ്തു. ഇത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായി മാറുകയായിരുന്നു.
കാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഒന്നാം നിര മരുന്നുകളായ സിസ്പ്ലാറ്റിന്റെയും കാർബോപ്ലാറ്റിന്റെയും ക്ഷാമം രോഗികളുടെ ചികിത്സയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതായി ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ കാൻസർ ആശുപത്രി അധികൃതർ നേരത്തെ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സാ തീയതികൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുന്നതും, മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഫലപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരുന്നതും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്.
എത്രത്തോളം വില വർധിപ്പിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് എൻ.പി.പി.എ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയിലെ വർധനവ് കൃത്യമായി പഠിച്ച ശേഷം, ഉൽപ്പാദനം ലാഭകരമാകുന്ന രീതിയിൽ വില നിശ്ചയിക്കാനാണ് നിർദേശം. സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി മരുന്ന് നിർമാതാക്കൾക്ക് ഉൽപ്പാദനം വീണ്ടും വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഒരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register