തലവേദനയില്ലെങ്കിലും തലച്ചോറിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവാം; 12 മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കരുത്

തലവേദനയില്ലെങ്കിലും തലച്ചോറിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവാം; 12 മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കരുത്text_fields
തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഇന്ന് വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. 30കളിലും 40കളിലും പക്ഷാഘാതം വന്ന് മരണപ്പെടുന്നതും കിടപ്പിലാവുന്നതും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല അപകടങ്ങളും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. തലച്ചോറിന് അസുഖം ബാധിച്ചാൽ തലവേദന അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ. തലച്ചോറിലെ രോഗങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തലവേദനയിലൂടെ മാത്രമല്ല പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് ന്യൂറോ സർജൻ അരുൺ ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.
സംസാരം, കാഴ്ച, ചലനം, സന്തുലനം, ഓർമ്മ, ബോധം, പെരുമാറ്റം എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ളതോ ക്രമേണ വർധിക്കുന്നതോ ആയ മാറ്റങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റെ പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകളാകാമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
12 മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കരുത്
1. പെട്ടെന്ന് മുഖം കോടുക, കൈയോ കാലോ തളരുക
ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് പെട്ടെന്ന് ബലക്കുറവോ മരവിപ്പോ ഉണ്ടാകുന്നത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. ഇത് മസ്തിഷ്കാഘാതത്തിന്റെ (Stroke) പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
2. പെട്ടെന്ന് സംസാരശേഷി നഷ്ടമാവുക
വാക്കുകൾ വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, ശരിയായ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും ശ്രദ്ധിക്കണം. തലച്ചോറിലെ ഭാഷ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തകരാറിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം ഇത്.
3. പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുക
ഒരു കണ്ണിലോ രണ്ട് കണ്ണുകളിലോ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച കുറയുക, ഇരട്ടക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുക എന്നിവ കണ്ണിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാകണമെന്നില്ല. കാഴ്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡീപാതകളിലോ തലച്ചോറിലെ കാഴ്ചാകേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാം.
4. ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലനം നഷ്ടപ്പെടുക
പെട്ടെന്ന് തെന്നിവീഴുക, ശരീരചലനങ്ങളുടെ ഏകോപനം നഷ്ടപ്പെടുക, ശക്തമായ തലചുറ്റലിനൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം. സെറിബെല്ലം / ചെറുമസ്തിഷ്കം (Cerebellum), ബ്രെയിൻസ്റ്റെം / മസ്തിഷ്കതണ്ട് (Brainstem) തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ തകരാറുകൾക്ക് ഇത് സൂചനയായിരിക്കാം.
5. പെട്ടെന്നുള്ള അതിശക്തമായ തലവേദന
“ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത്ര ശക്തമായ തലവേദന” അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ പരമാവധി തീവ്രതയിലെത്തുന്ന തലവേദന അവഗണിക്കരുത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് തലച്ചോറിനുള്ളിലോ ചുറ്റുമോ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവത്തിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.
6. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരാഘാതം
ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരാഘാതം വിശദമായ വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്. അപസ്മാരരോഗം (Epilepsy), മസ്തിഷ്കാഘാതം (Stroke), മസ്തിഷ്കത്തിലെ അണുബാധ, മസ്തിഷ്കത്തിലെ മുഴ, രക്തത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങളും അപസ്മാരാഘാതത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ: അപസ്മാരാഘാതത്തിനിടെ രോഗിയെ ബലമായി പിടിച്ചുനിർത്തരുത്. വായിൽ ഒന്നും ഇടരുത്. കഴിയുമെങ്കിൽ വശത്തേക്ക് തിരിച്ച് സുരക്ഷിതമായി കിടത്തുക. അപസ്മാരാഘാതം തുടങ്ങിയ സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപസ്മാരാഘാതം 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടാൽ, തുടർച്ചയായി വീണ്ടും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടണം.
7. പെട്ടെന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബോധമാറ്റം
പെട്ടെന്ന് ആളുകളെയോ സ്ഥലത്തെയോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, അസാധാരണമായ മയക്കം, ബോധം നഷ്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയവ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ള തകരാറിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. മസ്തിഷ്കാഘാതം, അപസ്മാരാഘാതം, മസ്തിഷ്കരക്തസ്രാവം, അണുബാധ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും.
8. ക്രമേണ വന്നാലും അവഗണിക്കരുത് - വിലയിരുത്തണം
ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ കൊണ്ട് വർധിക്കുന്ന പുതിയ തലവേദന പുതുതായി ആരംഭിച്ച തലവേദന ക്രമേണ കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയോ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ അത് വിലയിരുത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചയിലെ മാറ്റം, ഛർദ്ദി, ബലക്കുറവ്, ബോധമാറ്റം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
9. ഓർമ്മയിലും ചിന്താശേഷിയിലും ക്രമേണ വരുന്ന മാറ്റം
ഒരേ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുക, പരിചിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക, ശരിയായ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുക, തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം “പ്രായമായതിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാഗം” എന്ന് മാത്രം കരുതരുത്.
തുടർച്ചയായി വർധിക്കുന്ന ഓർമ്മക്കുറവും ചിന്താശേഷിയിലെ കുറവും ഡിമെൻഷ്യ (Dementia) ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാഡീവ്യവസ്ഥാ രോഗങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് അൽസൈമേഴ്സ് രോഗം (Alzheimer’s disease). എന്നാൽ എല്ലാ ഓർമ്മക്കുറവും അൽസൈമേഴ്സ് രോഗമല്ല.
ഉറക്കക്കുറവ്, വിഷാദം, അമിതമായ മാനസികസമ്മർദ്ദം, ചില മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ, തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ, വിറ്റാമിൻ B12 കുറവ്, പ്രമേഹം, ചില അണുബാധകൾ, തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങളും ഓർമ്മക്കുറവിന് പിന്നിലുണ്ടാകാം. അതിനാൽ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശരിയായ വൈദ്യപരിശോധന വളരെ പ്രധാനമാണ്.
10 വ്യക്തിത്വത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വലിയ മാറ്റം
“ഇയാൾ മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല” എന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ പെരുമാറ്റമാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. തീരുമാനശേഷി, വികാരനിയന്ത്രണം, സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം, താൽപര്യം എന്നിവയിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിലെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.
11. തലവേദനയ്ക്കൊപ്പം ആവർത്തിച്ചുള്ള ഛർദ്ദി
ഛർദ്ദി മാത്രം ഉണ്ടായാൽ അത് തലച്ചോറിലെ രോഗമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ ക്രമേണ വർധിക്കുന്ന തലവേദന + ആവർത്തിച്ചുള്ള ഛർദ്ദി + കാഴ്ചമാറ്റം / അമിതമായ മയക്കം / ബലക്കുറവ് എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ്.
12. തലക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് ശേഷം പുതിയ ലക്ഷണങ്ങൾ
തലക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് ശേഷം കൂടിവരുന്ന തലവേദന, ആവർത്തിച്ചുള്ള ഛർദ്ദി, അമിതമായ മയക്കം, ആശയക്കുഴപ്പം, അപസ്മാരാഘാതം, ബലക്കുറവ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായാൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടണം. തലയ്ക്കുള്ളിലെ ചില രക്തസ്രാവങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കാം. പിന്നീട് തലവേദന, ഛർദ്ദി, അമിതമായ മയക്കം, ആശയക്കുഴപ്പം തുടങ്ങിയവ വർധിക്കാം.
B.E. F.A.S.T.
പക്ഷാഘാതവുമായി (Stroke) ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കാണ് “പെട്ടെന്ന്” എന്നത്.
മുഖം കോടുക, കൈ തളരുക, സംസാരപ്രശ്നം, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുക, സന്തുലനം നഷ്ടപ്പെടുക, പെട്ടെന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായാൽ മസ്തിഷ്കാഘാതം സംശയിക്കണം.
B — Balance — സന്തുലനം നഷ്ടപ്പെടുക
E — Eyes — കാഴ്ചയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം
F — Face — മുഖം കോടുക
A — Arm — കൈയ്ക്ക് ബലക്കുറവ്
S — Speech — സംസാരത്തിലെ മാറ്റം
T — Time — സമയം പാഴാക്കരുത്
ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുശേഷം മാറിയാലും അവഗണിക്കരുത്. അത് ട്രാൻസിയന്റ് ഇസ്കീമിക് അറ്റാക്ക് (TIA) ആയിരിക്കാം. അടിയന്തര വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ്. ലക്ഷണം മാറിയാലും അപകടം മാറിയെന്ന് കരുതരുത്.
മസ്തിഷ്കാഘാതം സംശയിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം?
ലക്ഷണം തുടങ്ങിയ സമയം കുറിച്ചുവയ്ക്കുക. ഉടൻ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടുക. സ്വയം വാഹനം ഓടിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്; കഴിയുമെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുക. ലക്ഷണം മാറിയാലും ആശുപത്രിയിലെത്തുക. വീട്ടിൽ കാത്തിരുന്ന് “നോക്കാം മാറുമോ” എന്ന് തീരുമാനിക്കരുത്.പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം
ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല
ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നുണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് മസ്തിഷ്കാഘാതമോ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മുഴയോ അപസ്മാരമോ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. "ഒരു ലക്ഷണം രോഗനിർണയമല്ല. പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷണം രോഗനിർണയം തേടേണ്ട മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കാം."
ലക്ഷണം തിരിച്ചറിയുക, സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക, സഹായം തേടുക
കാരണം, തലച്ചോറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥകളിൽ ഓരോ മിനിറ്റും പ്രധാനമാണ്. 'കാത്തിരിക്കുക' എന്നത് ചിലപ്പോൾ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാകാം.
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