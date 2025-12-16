Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    16 Dec 2025 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 1:11 PM IST

    ബ്രാൻഡഡ് മുട്ടയിൽ നിരോധിത ആന്റിബയോട്ടിക്; രാജ്യവ്യാപകമായി മുട്ട പരിശോധിക്കാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്

    ബ്രാൻഡഡ് മുട്ടയിൽ നിരോധിത ആന്റിബയോട്ടിക്; രാജ്യവ്യാപകമായി മുട്ട പരിശോധിക്കാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്
    ന്യുഡൽഹി: എഗ്ഗോസ് (Eggoz) ബ്രാൻഡിന്റെ മുട്ടയിൽ നിരോധിത ആന്റിബയോട്ടിക്കി​ന്റെ സാന്നിധ്യം സംശയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി മുട്ട പരിശോധിക്കാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി. രാജ്യ​ത്തെങ്ങുമുള്ള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ റീജണൽ ഓഫിസുകളോട് മുട്ടകൾ പരിശോധിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    നൈട്രോഫുറാൻസ് എന്ന നിരോധിത ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം മുട്ടയിൽ സംശയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പരിശോധന. ബ്രാൻഡഡും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ മുട്ട സാമ്പിളുകളും പരിശോധിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പി​ന്റെ പത്ത് ല​ബോറട്ടറികളിൽ എത്തിച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശം.

    നൈട്രോഫുറാൻസ് എന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകളാണ്. ഇത് കോഴിക്ക് കൊടുത്താൽ ഇതി​ന്റെ അംശം മുട്ടയിലും എത്തും. എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായതിനാൽ ഗവൺമെന്റ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കാണ് ഇത്.

    മുട്ടയിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടി​ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധനക്ക് ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനെത്തുടർന്ന് കമ്പനി തങ്ങളുടെ മുട്ട ശുദ്ധമാണെന്ന്കാട്ടി വാർത്താകുറിപ്പിറക്കി. തങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

    അതേസമയം കോഴി ഫാമുകളിൽ വ്യാപകമായി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ലോ​കത്തെങ്ങും നിരോധിച്ചവയാണ് നൈട്രോഫുറാൻസ് എന്നും മുട്ട പാകം ചെയ്ത ശേഷവും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

