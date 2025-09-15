Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightഅ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക...
    Health News
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:00 AM IST

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം: വില്ലൻ മുങ്ങിക്കുളിതന്നെ; തെ​റ്റാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വി​നി​ട​യാ​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Amebic encephalitis
    cancel
    camera_alt

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​വ​രി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കു​ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ച്ച പൂ​ർ​വ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ത്യ​പൂ​ർ​വം കേ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തെ​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന മെ​ഡി​സി​ൻ വി​ഭാ​ഗം അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​വി.​കെ. ഷ​മീ​ർ. ഉ​റ​വി​ടം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള തെ​റ്റാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ൾ​ക്കും ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ ഭ​വി​ഷ്യ​ത്ത് വ​ലു​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കു​ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തും ശ​ക്ത​മാ​യി മൂ​ക്കി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ചീ​റ്റി​ക്ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ലെ അ​മീ​ബ​ക​ൾ മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ക്കി​നും ത​ല​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ ആ ​മു​റി​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ലെ അ​മീ​ബ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​തെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും നീ​ന്തു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. കു​ട്ടി​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണം. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളെ പി​ടി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കും. അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളോ​ട് ഉ​റ​വി​ടം തേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ ചൂ​ട് കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ഷ്ണ​പ്രി​യ അ​മീ​ബ (നെ​ഗ്ലേ​രി​യ) പെ​രു​കു​ന്ന​താ​വാം രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു​കാ​ര​ണം. മൂ​ക്കി​ന്‍റെ അ​റ്റ​ത്ത് ത​ല​യോ​ട്ടി​യു​മാ​യി വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലി​ലെ സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് (ക്രി​ബ്രി​ഫോം പ്ലേ​റ്റ്) അ​മീ​ബ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക.

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ക​സി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​മീ​ബ​ക​ളു​ടെ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. മൂ​ക്കി​ൽ വെ​ള്ളം ഒ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തും ചീ​റ്റി​ക്ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:awarenessHealth NewsLatest NewsAmebic Encephalitis
    News Summary - Amoebic encephalitis: Wrong discussions can lead to lack of awareness
    Similar News
    Next Story
    X