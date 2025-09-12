Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 6:45 AM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: മരണക്കണക്കിലും ഒളിച്ചുകളി, രണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്, ആറെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ്; സ്ഥിരീകരിക്കാതെ 14 പേർ

    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: മരണക്കണക്കിലും ഒളിച്ചുകളി, രണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്, ആറെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ്; സ്ഥിരീകരിക്കാതെ 14 പേർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ചു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​പോ​ലും പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​തെ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് ആ​റു​പേ​ര്‍ മ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ​മാ​ന​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 14 പേ​രു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രേ​ഖ​ക​ളും രോ​ഗം ബാ​ധി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ രോ​ഗി​യു​ടെ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും, ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി​ക​ളും അ​ട​ക്കം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ‘വെ​ർ​ബ​ൽ ഓ​ട്ടോ​പ്സി’ കൂ​ടി ന​ട​ത്ത​ണം. അ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മെ രോ​ഗ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സ​മാ​ന​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​രി​ച്ച​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടൂ എ​ന്നാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ഈ ​രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് 38 പേ​ര്‍ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​കു​ക​യും എ​ട്ടു​പേ​ര്‍ മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ആ​റു​പേ​ര്‍ മ​രി​ക്കു​ക​യും 34 പേ​ര്‍ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ അ​മീ​ബി​ക് മ​സി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് ആ​റു പേ​ര്‍ മ​രി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കി​ല്‍ ഈ​വ​ര്‍ഷം ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.18 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും 34 പേ​ര്‍ക്ക് രോ​ഗം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യു​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക്.

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ശ​ങ്ക പ​ട​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​ര​ണ​വും രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ പോ​ലും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് മു​ന്‍കൈ​യെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. രോ​ഗം പ​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഗൗ​ര​വ​മാ​യി എ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ചോ​ദ്യ​മു​യ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍, വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​രി​ല്‍ നി​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രി​ല്ലെ​ന്നും പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കേ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ര്‍ജി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണം ക​ണ്ടാ​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 2016ൽ ​ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലാ​ണ്​ മാ​ര​ക​രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം കേ​സു​ക​ള്‍ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ രോ​ഗ​ബാ​ധ​ക​ള്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച മി​ക്ക​വാ​റും ആ​ളു​ക​ള്‍ മ​ലി​ന​മാ​യ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​ളി​ക്കു​ക​യോ നീ​ന്തു​ക​യോ ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ്.

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക​ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച് പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി​ട്ടും മാ​ര​ക​രോ​ഗ​ത്തെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണാ​തെ പോ​കു​ക​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്.

