Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightഅമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം
    Health News
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:43 AM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം

    text_fields
    bookmark_border
    • ശുദ്ധമാക്കാം കിണറുകൾ
    • മുങ്ങിക്കുളിയിൽ ശ്രദ്ധവേണം
    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ർ: അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി മ​രി​ക്കു​ക​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം വീ​ണ്ടും രോ​ഗ​ബാ​ധ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​മീ​പ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പി​യൂ​ഷ്‌ എം. ​ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ളി​ക്കാ​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കി​ണ​ർ വെ​ള്ളം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം.

    വെ​ള്ള​ത്തി​ലെ അ​മീ​ബ​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തും ഡൈ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്ത അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​മീ​ബ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് എ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ് കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ലെ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​യും ഡൈ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ജി​ല്ല​യി​ൽ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര ല​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്യാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി.​എം.​ഒ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഭ​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​ല്ല. ആ​രോ​ഗ്യ ക​ര​മാ​യ ശീ​ലം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഈ ​രോ​ഗ​ത്തെ അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്താ​നാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ കു​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തും നീ​ന്ത​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ നീ​ന്ത​ൽ കു​ള​ങ്ങ​ൾ ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം. ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യാ​ത്ത നീ​ന്ത​ൽ കു​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും കു​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഡി.​എം.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഏ​റെ അ​പ​ക​ട​കാ​രി

    നേ​ഗ്ലെ​റി​യ ഫൗ​ലേ​റി, അ​ക്കാ​ന്ത അ​മീ​ബ, സാ​പ്പി​നി​യ, ബാ​ല​മു​ത്തി​യ, വെ​ർ​മീ​ബ എ​ന്നീ അ​മീ​ബ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ൾ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം അ​ഥ​വാ അ​മീ​ബി​ക് എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി കു​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ലും നീ​ന്തു​ന്ന​വ​രി​ലു​മാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ക്കി​നേ​യും മ​സ്തി​ഷ്‍ക​ത്തേ​യും വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന നേ​ർ​ത്ത പാ​ളി​യി​ലു​ള്ള സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യോ ക​ർ​ണ പ​ട​ല​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യോ അ​മീ​ബ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യും മെ​നി​ഞ്ചോ എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 97 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കു​ള്ള രോ​ഗ​മാ​ണി​ത്. രോ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ നി​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രി​ല്ല.

    രോ​ഗാ​ണു​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്നു. തീ​വ്ര​മാ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന, പ​നി, ഓ​ക്കാ​നം, ഛർ​ദ്ദി, ക​ഴു​ത്ത് തി​രി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്, വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:wellsDistrict Medical OfficerHealth department keralaSuper ChlorinationAmebic Encephalitis
    News Summary - Amebic Encephalitis; Wells can be cleaned
    Similar News
    Next Story
    X