Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightഅമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം;...
    Health News
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 12:30 PM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; രണ്ടുമാസത്തിനിടെ ജില്ലയിൽ മരിച്ചത്​ നാലുപേർ

    text_fields
    bookmark_border
    രോഗബാധ തുടരുന്നത്​ ആശങ്കയുയർത്തുന്നു
    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; രണ്ടുമാസത്തിനിടെ ജില്ലയിൽ മരിച്ചത്​ നാലുപേർ
    cancel

    കൊ​ല്ലം: അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​റ്റൊ​രു മ​ര​ണം കൂ​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തോ​ടെ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ നാ​ലാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ പ​ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും നാ​ലു​പേ​ർ ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കി​ടെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ട്ടാ​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 48 കാ​രി​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ഇ​വ​ർ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 11 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​ര മ​ര​ണം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​തി​നു മു​മ്പ്, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​​ ജി​ല്ല​യി​ൽ ചി​റ​ക്ക​ര ഇ​ട​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 63 കാ​ര​ൻ രോ​ഗ​ബാ​ധ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ത​നാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ കി​ണ​റ്റി​ലെ​യും പൈ​പ്പി​ലെ​യും വെ​ള്ളം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ രോ​ഗ​കാ​രി​യാ​യ അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​പോ​ലെ, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് ​വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 91 കാ​ര​നും, ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24ന് ​ഇ​ര​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 31 കാ​ര​നും അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ട്ടാ​ഴി, പാ​ല​ത്ത​റ, ചി​റ​ക്ക​ര, മാ​ങ്കോ​ട് ചി​ത​റ, നി​ല​മേ​ൽ, ച​വ​റ, ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ, പേ​ര​യം, പൊ​ഴി​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മൂ​ന്നു കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ജാ​ഗ്ര​താ ക്യാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും രോ​ഗ​ബാ​ധ തു​ട​രു​ന്ന​ത്​ ആ​ശ​ങ്ക​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ആ​ൽ​ത്ത​റ​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 43കാ​ര​ന് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ, അ​യാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ കി​ണ​റി​ലും അ​ടു​ത്തു​ള്ള ക്ഷേ​ത്ര​ക്കു​ള​ത്തി​ലും അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​ൻ നി​ല​വി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ അ​നി​വാ​ര്യം

    മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കി​ണ​റ്റി​ൽ അ​മീ​ബ വ​ള​രി​ല്ല എ​ന്ന ധാ​ര​ണ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ഗ്ലെ​റി​യ ഫൗ​ലേ​റി, അ​ക്കാ​ന്ത​മീ​ബ, സാ​പ്പി​നി​യ, ബാ​ല​മു​ത്തി​യ വെ​ർ​മ​മീ​ബ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​മീ​ബ​ക​ൾ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം. വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ നീ​ന്തു​ക​യോ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് രോ​ഗാ​ണു മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​രോ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​നി​ലേ​ക്കു പ​ക​രി​ല്ല. രോ​ഗ​ബാ​ധ​ക്കു​ശേ​ഷം ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടും. ശ​ക്ത​മാ​യ പ​നി, ഛർ​ദി, ത​ല​വേ​ദ​ന, അ​പ​സ്മാ​രം, തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ, മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും പോ​കാം. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പും ജ​ന​ങ്ങ​ളും മു​ന്നൊ​രു​ക്കം സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം, കി​ണ​റു​ക​ളി​ലും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥി​ര​മാ​യി ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​നും മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​ൽ നീ​ന്ത​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsKollam NewsLatest NewsAmebic Encephalitis
    News Summary - Amebic encephalitis; Four people have died in the district in the past two months
    Similar News
    Next Story
    X