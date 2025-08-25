Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 11:28 AM IST

    ആശങ്കയായി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; പ്രതിരോധം ഊർജിതമാക്കുന്നു

    ആശങ്കയായി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; പ്രതിരോധം ഊർജിതമാക്കുന്നു
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​മാ​സം 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ത്തും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ണ്ട്. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, അ​ന്ന​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് രോ​ഗം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​മാ​സം 14ന് ​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​യ​സ്സു​കാ​രി അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഏ​ഴു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ കു​ളി​ച്ച വീ​ടി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ കു​ള​ത്തി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ലും അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ പോ​ലും അ​മീ​ബ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ പോ​ലും അ​മീ​ബ‍യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​വാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ, സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് രോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​നെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ്ലീ​ച്ചി​ങ് പൗ​ഡ​ർ ക്ഷാ​മം വെ​ല്ലു​വി​ളി

    അ​മീ​ബി​ക് മെ​നി​ഞ്ചൈ​റ്റി​സ്, മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം, കോ​ള​റ എ​ന്നി​വ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും പൊ​തു കി​ണ​റു​ക​ളും കു​ള​ങ്ങ​ളും ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ബ്ലീ​ച്ചി​ങ് പൗ​ഡ​ർ ക്ഷാ​മം വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​വു​ന്നു. കെ.​എം.​എ​സ്.​സി.​എ​ൽ വ​ഴി ബ്ലീ​ച്ചി​ങ് പൗ​ഡ​ർ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബ്ലീ​ച്ചി​ങ് പൗ​ഡ​ർ ലോ​ക്ക​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സ് വ​ഴി വാ​ങ്ങി ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം

    വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന അ​മീ​ബ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ള്‍ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം (അ​മീ​ബി​ക് എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ്) ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​ണ് അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ.

    45 ഡി​ഗ്രി ചൂ​ടി​നെ വ​രെ അ​മീ​ബ​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. കി​ണ​റു​ക​ളി​ലും കു​ള​ത്തി​ലും അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​വും. മൂ​ക്കി​ലെ നേ​ര്‍ത്ത പാ​ളി​യി​ലെ സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി​യോ ക​ര്‍ണ​പ​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി​യോ ആ​ണ് അ​മീ​ബ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    ക​ടു​ത്ത ത​ല​വേ​ദ​ന, പ​നി, ഓ​ക്കാ​നം, ഛർ​ദി, ക​ഴു​ത്ത് തി​രി​ക്കാ​നും വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കാ​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍. ഇ​വ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. വാ​ട്ട​ര്‍ തീം ​പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളി​ലെ​യും സ്വി​മ്മി​ങ് പൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും വെ​ള്ളം കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

