    date_range 26 Aug 2025 7:53 AM IST
    date_range 26 Aug 2025 7:58 AM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത് 18 പേർ

    ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ കി​ണ​റു​ക​ളും ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 18 പേ​ർ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഈ​വ​ർ​ഷം 41 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ണ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​നാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ജ​ല​മാ​ണ് ജീ​വ​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കി​ണ​റു​ക​ൾ ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹ​രി​ത​കേ​ര​ളം മി​ഷ​ൻ, ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ. വീ​ടു​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ൾ, ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തെ​യും ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്ത​ണം.

    ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കും.

    TAGS:Amoebic meningitis
    News Summary - Amebic encephalitis: 18 people under treatment
