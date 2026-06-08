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    Health News
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 3:17 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 3:21 PM IST

    നിറത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗുണത്തിലും കേമനാണ്; എബിസി ജൂസിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ

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    നിറത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗുണത്തിലും കേമനാണ്; എബിസി ജൂസിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ
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    കോഴിക്കോട്: തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മത്തിനും ശരീരഭാരം കുറക്കാനും ഉൻമേഷം ലഭിക്കാനും പലവഴികൾ തേടുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. ഇത്തരക്കാർക്കുള്ള വലിയ ഒപ്ഷനാണ് എബിസി ജ്യൂസ്. പേരിലെ ആകർഷണീയത പോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ജൂസ് ട്രൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആപ്പിൾ, ബീറ്റ്റൂട്ട്, കാരറ്റ് എന്നിവ ചേർത്താണ് എബിസി ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പോഷകസമൃദ്ധവുമായ പാനീയം ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അതോടൊപ്പം ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ശരീരത്തിലെ അസിഡിറ്റി കുറക്കാനും ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്. നിറം വർധിപ്പിക്കാനും ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ മാറ്റാനും ഈ അത്ഭുത പാനീയം സഹായിക്കും.

    ഒരു ഗ്ലാസ് എബിസി ജ്യൂസ് പതിവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക മാനസിക ഉൻമേഷം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ സൂപ്പർ ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ ഇതാ...

    ചർമ്മത്തിന് സ്വാഭാവിക തിളക്കം

    നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക തിളക്കത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എബിസി ജ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും.ആപ്പിൾ വിറ്റാമിൻ സി പോലുള്ള ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ നൽകുന്നു, കാരറ്റിൽ ചർമ്മകോശങ്ങൾ നന്നാക്കുന്ന ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബീറ്റ്റൂട്ട് രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കുകയും ചർമ്മത്തിന് പിങ്ക് കലർന്ന തിളക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എബിസി ജ്യൂസ് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് മുഖക്കുരു, പിഗ്മെന്റേഷൻ, അസമമായ ചർമ്മ നിറം എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും തിളക്കമുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ ചർമ്മം നൽകുകയും ചെയ്യും.

    മന്ദത അകറ്റും

    മന്ദത അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് എബിസി ജ്യൂസ് ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ബൂസ്റ്ററാണ്. ആപ്പിളിൽ നിന്നും കാരറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പഞ്ചസാരയും ബീറ്റ്റൂട്ടിലെ നൈട്രേറ്റുകളും ചേർന്നത് നിങ്ങളുടെ പേശികളിലേക്കും തലച്ചോറിലേക്കും ഓക്സിജൻ ഒഴുക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    ഭാരം കുറയ്ക്കാം

    ഭാരം കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും നല്ലതാണ് എബിസി ജ്യൂസ്. ഇതിൽ കലോറി കുറവാണ്, പക്ഷേ നാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കൂടുതൽ നേരം വയറുനിറഞ്ഞതായി തോന്നാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു, വയറു വീർക്കുന്നത് തടയുന്നു, അനാരോഗ്യകരമായ ലഘുഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുന്നു. ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കൊഴുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

    ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം

    എബിസി ജ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ രുചിമുകുളങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഹൃദയത്തിനും നല്ലതാണ്. 2022-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും ക്യാൻസറിനും നാഡീസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കും. ഉയർന്ന നൈട്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ബീറ്റ്റൂട്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാണ്. കാരറ്റിലും ആപ്പിളിലും പൊട്ടാസ്യം, പെക്റ്റിൻ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്, ഇത് മോശം കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച്, അവ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തെ മികച്ച നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

    വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കും

    ബീറ്റ്റൂട്ട് നിങ്ങളുടെ കരളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും വിഷവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനും സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം കാരറ്റ് പിത്തരസം സ്രവണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടലിൽ നിന്ന് ദോഷകരമായ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.

    ചേരുവകള്‍

    ആപ്പിള്‍- ഒന്ന്

    ബീറ്റ്‌റൂട്ട്, ക്യാരറ്റ് - ഒന്നുവീതം

    തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

    ആപ്പിളും ബീറ്റ്‌റൂട്ടും ക്യാരറ്റും തൊലികളഞ്ഞ ശേഷം ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിക്കണം. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ഇവ മിക്‌സിയില്‍ അടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കില്‍ ചെറുനാരങ്ങാനീരും ചേര്‍ക്കാം. തണുപ്പിച്ചോ അല്ലാതെയോ കുടിക്കാം.രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

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    TAGS:juiceDrinkBetter Healthhealthnews
    News Summary - ABC juice, drink for better health
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