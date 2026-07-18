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    Health News
    Posted On
    date_range 18 July 2026 3:28 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 3:29 PM IST

    ഏത് പ്രായത്തിലും ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കാം; സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും

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    ഏത് പ്രായത്തിലും ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കാം; സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും
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    പ്രായത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സ്ത്രീയുടെ ശരീരം അവിശ്വസനീയമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇരുപതുകളിലെ ഊർജ്ജസ്വലതയും നാൽപ്പതുകളിലെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും അറുപതുകളിലെ സുവർണ്ണകാലവും ശരീരത്തിന്റെ ജൈവിക ഘടനയെ നിരന്തരം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ്. അമിതമായ ക്ഷീണം, നഖങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോകുക, അകാരണമായ മാനസിക മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പല സ്ത്രീകളും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും, പോഷകങ്ങളുടെ കുറവിനെക്കുറിച്ച് ശരീരം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളാണിവ. എല്ലാ പ്രായത്തിലും ഒരേ അളവിലുള്ള പോഷകാഹാരം മതിയാകില്ല. യൗവനത്തിലെപ്പോലെയല്ല ആർത്തവവിരാമത്തിലെയും വാർദ്ധക്യത്തിലെയും അവസ്ഥകൾ. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:

    ഊർജ്ജസ്വലമായ 20-കൾ

    20-കളിൽ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ അജയ്യരാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. കരിയർ, സജീവമായ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ, തിരക്കേറിയ ജീവിതം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ആരോഗ്യം പലരും പരിഗണിക്കാറില്ല. എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ദീർഘകാല ശാരീരിക പ്രതിരോധശേഷിക്ക് അടിത്തറ പാകുന്ന വളർച്ചാ ഘട്ടമാണിത്. ഈ ഘട്ടത്തിലെ പോഷകക്കുറവുകൾ പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യത്തിലും ഊർജ്ജ ഉപാപചയത്തിലുമാണ് പ്രതിഫലിക്കുക.

    ഇരുമ്പ്: മാസമുറയിലെ രക്തനഷ്ടം കാരണം, ഈ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് (അനീമിയ) വളരെ സാധാരണമാണ്. ശരീരത്തിലുടനീളം ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഇരുമ്പ്. ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അമിതമായ ക്ഷീണം, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുക എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ മാംസം (Lean meats), പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇരുമ്പിന്റെ ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒപ്പം കഴിക്കുക.

    വിറ്റാമിൻ B9 (ഫോലേറ്റ്): പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിറ്റാമിനാണിത്. കോശവിഭജനത്തിനും ഡി.എൻ.എ നിർമ്മാണത്തിനും ഇത് അനിവാര്യമാണ്. സിട്രസ് പഴങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, അവോക്കാഡോ എന്നിവ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

    ഹോർമോൺ വ്യതിയാനത്തിന്റെ 40കൾ

    നാൽപ്പതുകളിൽ സ്ത്രീ ശരീരം ആർത്തവവിരാമത്തിന് (Perimenopause) മുന്നോടിയായുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉപാപചയ നിരക്ക് (Metabolic rate) കുറയുകയും പേശീബലം സ്വാഭാവികമായി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് കോശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കൽ, അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണം.

    മഗ്നീഷ്യം: സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അപ്രഖ്യാപിത നായകനാണ് മഗ്നീഷ്യം. ഉറക്കമില്ലായ്മ, പേശിവേദന, ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ, ബദാം, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുണകരമാണ്.

    വിറ്റാമിൻ D3-യും കാൽസ്യവും: ഈ പ്രായത്തിൽ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് അസ്ഥികളുടെ ബലം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു. വിറ്റാമിൻ D3 ഇല്ലാതെ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം ഫലപ്രദമായി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സൂര്യപ്രകാശം, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുണനിലവാരമുള്ള സപ്ലിമെന്റുകളും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

    വാർദ്ധക്യത്തിന്‍റെ അറുപതുകൾ

    അറുപതുകളിൽ ആരോഗ്യകരമായ വാർദ്ധക്യം, മാനസികാരോഗ്യം, ഹൃദയാരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്. ആർത്തവവിരാമത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ ശേഷി കുറയുന്നു.

    വിറ്റാമിൻ B12: പ്രായമാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു. ഇത് വിറ്റാമിൻ B12 ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. B12-ന്റെ കുറവ് നാഡീസംബന്ധമായ തകരാറുകൾക്കും ഓർമ്മക്കുറവിനും കാരണമാകാം. സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം സപ്ലിമെന്റുകൾ എടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്.

    ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ: ഹൃദയത്തിന്റെയും സന്ധികളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വാൽനട്ട്, ഫ്ളാക്സ് സീഡ്സ് (ചണവിത്ത്), കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മൊബിലിറ്റി നിലനിർത്താനും മനസ്സ് തെളിയാനും സഹായിക്കുന്നു.

    അറിഞ്ഞിരിക്കണം

    "അമിതമായ ക്ഷീണം, മുടി കൊഴിച്ചിൽ, മാനസിക വിഷമം എന്നിവയുമായി വരുന്ന നിരവധി സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും തങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ വിറ്റാമിൻ കുറവുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല," ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. അഞ്ജലി മേത്ത പറയുന്നു. "പല സ്ത്രീകളും അമിതമായി മൾട്ടിവിറ്റാമിനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ പലപ്പോഴും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കൃത്യമായ അളവിൽ പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. നാൽപ്പതുകളിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ D-യുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രം അത് പരിഹരിക്കാനാവില്ല. പോഷകാഹാരത്തെ ഒരു കൃത്യമായ ചികിത്സയായി കാണണം."

    ഒരു സ്ത്രീയുടെ 20, 40, 60 വയസ്സുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ശാരീരിക ക്ഷീണമല്ല, ചൈതന്യം കൊണ്ടാണ് നിർവ്വചിക്കേണ്ടത്. സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പകരം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോഷകാഹാരം ക്രമീകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഊഹിക്കുന്നത് നിർത്തി, നിങ്ങളുടെ ജീവശാസ്ത്രം എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ആരോഗ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്.

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    TAGS:womenNutrient DietLife stylelife`Health News
    News Summary - A Life-Stage Guide To Nutrient Deficiencies: What Every Woman Needs
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