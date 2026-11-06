കളിച്ചുനടന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിക്ക് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരണം? കുട്ടികളിലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

കളിച്ചുനടന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിക്ക് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരണം? കുട്ടികളിലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഡൽഹിയിലെ മയൂർ വിഹാർ ഫേസ് 2-ലുള്ള ലവ്ലി ഹെറിറ്റേജ് സ്കൂളിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരി മരിച്ചത്. മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഗെയിംസ് പിരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഉടൻ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുട്ടി ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് നടന്നു വരികയും രണ്ട് കൈകളും ഇടുപ്പിൽ വെക്കുകയും തുടർന്ന് തറയിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നത് സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സ്കൂൾ അധികൃതർ കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് നിർമ്മൻ വിഹാറിലെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കുട്ടിക്ക് ഹൃദയാഘാതം (കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്) സംഭവിച്ചതാണെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞപ്പോൾ, കുട്ടിയുടെ കുടുംബം അടിയന്തര പ്രതികരണ സംവിധാനത്തിനെതിരേ രംഗത്തെത്തി. കൃത്യസമയത്ത് സി.പി.ആർ നൽകിയില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. പോലീസ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയക്കുകയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതായി സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കുട്ടികളിൽ ഹൃദയാഘാതം
ഹൃദയാഘാതം കുട്ടികളിൽ അസാധാരണമാണ്, എന്നാൽ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അത് സംഭവിക്കാം. "ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസംബന്ധമായ അടിയന്തരാവസ്ഥ അത്യപൂർവ്വമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ, കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താനാകാത്ത ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്"- ഫോർട്ടിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഖ്ലയിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അനിത സക്സേന പറഞ്ഞു.മുതിർന്നവരേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് കുട്ടികളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയാഘാതം. കുട്ടികളിലെ ഹൃദയാഘാതം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമാകണമെന്നില്ല. കുട്ടികളിൽ ഹൃദയാഘാതം സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങളോ ഷോക്കിനോ ശേഷമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു.
ചില ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കാം. ചില കുട്ടികൾ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിച്ചവരാകാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പിന് കാരണമാകുന്ന പാരമ്പര്യ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് ഡോ. സക്സേന പറഞ്ഞു.
ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴാം, പ്രതികരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകാം, സാധാരണ ശ്വസനം നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം. ഇതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് സി.പി.ആർ നൽകുന്നതും ഓട്ടോമേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ (AED) ലഭ്യമാക്കുന്നതും അതിജീവന സാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തും.
ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ സംഭവങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ
ജന്മനായുള്ള ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ
ചില കുട്ടികൾ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളോടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഹൃദയം എങ്ങനെ രക്തം പമ്പുചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ചില ജന്മനായുള്ള ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ബാധിച്ചേക്കാം. ധാരാളം കുട്ടികളിൽ ശിശുപ്രായത്തിലോ കുട്ടിക്കാലത്തോ ഇത് കണ്ടെത്തുമെങ്കിലും, ചിലരിൽ പിന്നീട് വരെ രോഗനിർണ്ണയം നടത്താതെ പോയേക്കാം.
അസാധാരണമായ ഹൃദയ താളങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അപകടകരമായ അനിയന്ത്രിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പിന് (arrhythmias) കാരണമാകും. ചില പാരമ്പര്യ ഇലക്ട്രിക്കൽ തകരാറുകൾ ഹൃദയം വളരെ വേഗത്തിലോ അസാധാരണമായ രീതിയിലോ മിടിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യവാന്മാരായി കാണപ്പെടുന്ന കുട്ടികളിൽ പോലും ഈ അവസ്ഥകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. ലോംഗ് ക്യുടി സിൻഡ്രോം, വുൾഫ്-പാർക്കിൻസൺ-വൈറ്റ് സിൻഡ്രോം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാത സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.
കാർഡിയോമയോപ്പതി
ഹൃദയപേശികളിലെ രോഗങ്ങളെയാണ് കാർഡിയോമയോപ്പതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പേശികൾ അസാധാരണമായി കട്ടിയുള്ളതോ, ദുർബലമോ ആയിത്തീരാം. ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങിനെ ബാധിക്കുകയും താളപ്പിഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാർഡിയോമയോപ്പതി എന്ന് സി.ഡി.സി പറയുന്നു. കാർഡിയോമയോപ്പതികൾ ചിലപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കാമെന്നും ഗുരുതരമായ ഹൃദയസംബന്ധമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ തുടരാമെന്നും യശോദ മെഡിസിറ്റിയിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി ആൻഡ് സിടിവിഎസ് സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. ഗൗരവ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
മയോകാർഡിറ്റിസ്
ഹൃദയപേശികളിലെ വീക്കമാണ് മയോകാർഡിറ്റിസ്. ഇത് പലപ്പോഴും അണുബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില കുട്ടികളിൽ, ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് കഴിവിനെ ബാധിക്കുകയോ അസാധാരണമായ താളങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയോ ചെയ്യും. ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ, ഇത് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്കോ ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം.
ഗുരുതരമായ ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾ
ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ തകരാറുകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കാം. ഗുരുതരമായ ആസ്ത്മ അറ്റാക്ക്, ന്യൂമോണിയ, വായുസഞ്ചാര തടസ്സം, ശ്വാസംമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങൽ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ഒടുവിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയും ചെയ്യും.
അണുബാധകളും സെപ്സിസും
ഗുരുതരമായ അണുബാധ ചിലപ്പോൾ സെപ്സിസിലേക്കും (sepsis) ഷോക്കിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. രക്തസമ്മർദ്ദം ഗണ്യമായി കുറയുകയും പ്രധാന അവയവങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജനും രക്തവും ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയം പരാജയപ്പെടാം. അതിനാൽ കുട്ടികളിൽ, ഹൃദയസംബന്ധമല്ലാത്ത ഹൃദയാഘാതത്തിന് പ്രധാന കാരണമാണ് ഗുരുതരമായ അണുബാധ.
അലർജി പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ
അനാഫിലാക്സിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമായ അലർജി പ്രതിപ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് ശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഉടനടി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത് ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
ശാരീരിക ആഘാതം
വലിയ പരിക്കുകൾ ഹൃദയസംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ ആഘാതത്തിനും കാരണമാകും. അമിതമായ രക്തനഷ്ടം, നെഞ്ചിലെ ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഷോക്കിന് കാരണമാവുകയും ഹൃദയത്തിനും തലച്ചോറിനും ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യും.
അജ്ഞാതമോ രോഗനിർണ്ണയം നടത്താത്തതോ ആയ അവസ്ഥകൾ
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് മുമ്പ് രോഗനിർണ്ണയം നടത്താത്ത ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചില പാരമ്പര്യ ഹൃദയ താള തകരാറുകളും കാർഡിയോമയോപ്പതികളും വലിയൊരു ഹൃദയസംബന്ധമായ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ബോധക്ഷയം, ആയാസപ്പെടുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന, വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത അപസ്മാരം, ശ്വാസംമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയമരണത്തിന്റെ കുടുംബ ചരിത്രം എന്നിവ ഡോക്ടറുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. "ഹൃദയാഘാതത്തിൽ, ഓരോ മിനിറ്റും പ്രധാനമാണ്. നേരത്തെയുള്ള സി.പി.ആറും എ.ഇ.ഡിയുടെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഉപയോഗവും അതിജീവന സാധ്യത ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തും," ഡോ. സക്സേന പറഞ്ഞു.