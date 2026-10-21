അസിഡിറ്റി നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ?; ഇതാ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഏഴ് ടിപ്പുകൾ

അസിഡിറ്റി നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ?; ഇതാ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഏഴ് ടിപ്പുകൾtext_fields
ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണക്രമത്തിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം പേരെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അസിഡിറ്റി. ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് ഇടയാക്കാറുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ ദഹനരസങ്ങൾ അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് ആമാശയത്തിന്റെ ആവരണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസിഡിറ്റി (Acid Reflux) ഉണ്ടാകുന്നത്.
കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഒരേസമയം വയറുനിറയെ അമിതമായി കഴിക്കുക, കൊഴുപ്പുള്ളതും എണ്ണയിൽ വറുത്തതുമായ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ, അമിതമായി എരിവും പുളിയും മസാലയും ചേർത്ത വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞയുടൻ കിടക്കുക, ചായ-കാപ്പി-കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, മദ്യം എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, പുകവലി, ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവയാണ് ആളുകളിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
അസിഡിറ്റി നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, പുളിച്ചുതികട്ടൽ, ആമാശയ അൾസർ, അന്നനാളത്തിന് കേടുപാടുകൾ, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും, ദഹനക്കുറവും ക്ഷീണവും തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും.
ഇത്തരം അസിഡിറ്റി തടയുന്നതിന് ജീവിതരീതിയിൽ മാറ്റം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നിട്ടും ആക്രമണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അസിഡിറ്റിക്കുള്ള 7 വീട്ടു വൈദ്യങ്ങൾ:
ഇഞ്ചി ചായ
ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇഞ്ചി വയറിന് ആശ്വാസം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ദഹനം വേഗത്തിലാക്കാനും വയറിന്റെ ആവരണത്തിന് ശമനം നൽകാനും സഹായിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുള്ള ജിഞ്ചറോൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
മോര്
ഇന്ത്യൻ ഭവനങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മോര്, പ്രോബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻ മോര് വയറ്റിലെ അസിഡിറ്റി സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
പെരുംജീരകം
പെരുംജീരകം ദഹനത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. കനത്ത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചവച്ചരക്കുന്നത് വയറിലെ പേശികളെ വിശ്രമിക്കാനും, വയറു വീർക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും, അസിഡിറ്റി തടയാനും സഹായിക്കുന്ന അനെത്തോൾ എന്ന ഘടകം പുറത്തുവിടുന്നു. പകരമായി, ചതച്ച വിത്തുകൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് ഇട്ടുവെച്ച് പെരുംജീരകം ചായ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ സുഗന്ധമുള്ള പാനീയം നിങ്ങളുടെ വയറിന് ആശ്വാസം നൽകുക മാത്രമല്ല ശ്വാസത്തിന് സുഗന്ധം നൽകുകയും ചെയ്യും.
വാഴപ്പഴം
ഉയർന്ന പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, പഴുത്ത വാഴപ്പഴം വയറ്റിലെ ആസിഡിനെതിരെ പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥതകൾ തടയാൻ അവ വയറിന്റെ ആന്തരിക ആവരണത്തിന് മുകളിൽ ഒരു സംരക്ഷണ പാളി ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഇളനീർ
ദഹനവ്യവസ്ഥയെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് മികച്ച പാനീയമാണ് ഇളനീർ. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിലെ pH അളവ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കും.
തണുത്ത പാൽ
ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻ, മധുരമില്ലാത്ത തണുത്ത പാൽ കുടിക്കുന്നത് പ്രകൃതിദത്ത ആന്റാസിഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിലെ കാൽസ്യം വയറ്റിലെ അധിക ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും നെഞ്ചെരിച്ചിലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
അയമോദകം
എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഉത്സവ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വയറു വീർത്തതായോ ഭാരമുള്ളതായോ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അര ടീസ്പൂൺ അയമോദകം ചവച്ചരച്ച ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. ഇതിലെ സജീവ ഘടകമായ തൈമോൾ, ദഹനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഗാസ്ട്രിക് നീരുകളുടെ സ്രവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അയമോദകം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചെറുചൂടോടെ കുടിക്കുക.