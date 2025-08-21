Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    21 Aug 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:04 AM IST

    ഈ വർഷം ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചത് 4181 പേർക്ക്; മൂന്ന് മരണം

    ഈ വർഷം ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചത് 4181 പേർക്ക്; മൂന്ന് മരണം
    ക​ണ്ണൂ​ർ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച​ത് 4181 പേ​ർ​ക്ക്. മൂ​ന്ന് മ​ര​ണ​വും ഇ​തു​വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഇ​തു​വ​രെ 44 മ​ലേ​റി​യ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 44 പേ​രും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും എ​ത്തി​യ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ 27 അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും 17 പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ത​ദ്ദേ​ശീ​യ മ​ലേ​റി​യ കേ​സു​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ൽ, 64 മ​ലേ​റി​യ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. അ​തി​ൽ നാ​ല് കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽനി​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ത​ദ്ദേ​ശീ​യ മ​ലേ​റി​യ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ​യും മ​ലേ​റി​യ മ​ര​ണ​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല​യെ മ​ല​മ്പ​നി വി​മു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 876 മ​ന്ത് രോ​ഗി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ, അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, ചി​റ​ക്ക​ൽ, വ​ള​പ​ട്ട​ണം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ന്തുരോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ലാ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം മ​ന്തുരോ​ഗ വാ​ഹ​ക​രാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് ജി​ല്ല​യി​ൽ 67 പേ​രെ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 61 പേ​ർ അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ആ​റു​പേ​ർ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രും ആ​ണ്. അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബി​ഹാ​ർ, ​ഝാർ​ഖ​ണ്ഡ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽനി​ന്ന് വ​രു​ന്ന​വ​രി​ലാ​ണ് മ​ന്തുരോ​ഗ​ വി​ര​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൊ​തു​കു​ജ​ന്യ രോ​ഗ​മാ​യ വെ​സ്റ്റ് നൈ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ്, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​രു ചി​കു​ൻ ഗു​നി​യ കേ​സാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 2024ൽ ​ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ലോ​ക കൊ​തു​ക് ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ജി​ല്ലത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​ഗാ പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി മ​ത്സ​ര​വും ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ മു​സ്‍ലി​ഹ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല വെ​ക്ട​ർ ബോ​ൺ ഡീ​സീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​കെ.​കെ. ഷി​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എം ഡി.​പി.​എം ഡോ. ​പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജി​ല്ല സ​ർ​വേ​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​കെ.​സി. സ​ച്ചി​ൻ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, വി​ജ​യ​മ്മ നാ​യ​ർ, കെ.​ജി ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, എം.​ബി. മു​ര​ളി, സി.​പി. ര​മേ​ശ​ൻ, വി.​എ. ഷ​ബീ​ർ, ടി. ​സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    dengue fever kannur
    4181 people caught by dengue fever
