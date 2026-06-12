കേരളത്തിൽ 20 പേർക്ക് ഷിഗല്ലെ; സ്ഥിരീകരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി

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Posted Ondate_range 12 Jun 2026 12:00 AM IST
Updated Ondate_range 12 Jun 2026 12:00 AM IST
കേരളത്തിൽ 20 പേർക്ക് ഷിഗല്ലെ; സ്ഥിരീകരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രിtext_fields
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News Summary - 20 people in Kerala have Shigella; Health Minister confirms
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലായി 20 പേർക്ക് ഷിഗല്ലെ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം- ആറ്, കൊല്ലം-രണ്ട്, കോഴിക്കോട് -മൂന്ന്, വയനാട്-ഒമ്പത് എന്നിങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം.
രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് 514 പേരെ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. വയനാട്ടിൽ സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി 47പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തും മൂന്നു വീതവും കൊല്ലത്ത് രണ്ടുപേർ വീതവും ആശുപത്രിയിലാണ്. ഹോട്ടലുകളിലും തട്ടുകടകളിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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