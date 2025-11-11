Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ങ്കി​പോ​ക്സ്; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    മ​ങ്കി​പോ​ക്സ്; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ങ്കി​പോ​ക്സ് (എം​​പോ​ക്സ്) രോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ങ്കി​പോ​ക്സ് വൈ​റ​സ് മൂ​ല​മാ​ണ് ഈ ​രോ​ഗം പ​ട​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ​നി, ത​ല​വേ​ദ​ന, പേ​ശി​വേ​ദ​ന, ക്ഷീ​ണം തു​ട​ങ്ങി ജ​ല​ദോ​ഷ​സ​മാ​ന​മാ​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഖ​ത്തോ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലോ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ള്ള കു​രു​ക്ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടും. ഇ​ത പി​ന്നീ​ട് പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി മു​റി​വ് സു​ഖ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​വ​രെ തു​ട​രും.രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ്പ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് രോ​ഗ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗം.

    രോ​ഗി​യു​ടെ കു​രു​ക്ക​ളു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി പ​ക​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കി​ട​ക്ക, ട​വ​ൽ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം മു​ഖാ​മു​ഖ സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ​ക​ർ​ച്ച സം​ഭ​വി​ക്കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    സോ​പ്പും വെ​ള്ള​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൈ​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ക​ഴു​കു​ക, മ​ങ്കി​പോ​ക്സ് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ശാ​രീ​രി​ക​സ​മ്പ​ർ​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രാ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളോ ഉ​പ​രി​ത​ല​ങ്ങ​ളോ തൊ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് രോ​ഗ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ.മ​ങ്കി​പോ​ക്സ് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ട​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശം തേ​ടാ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യു​ള്ള സ​മ്പ​ർ​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

