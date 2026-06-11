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    Mental Health
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 11:23 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 11:23 PM IST

    വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നല്ലതാണ്; പക്ഷേ...?

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    വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നല്ലതാണ്; പക്ഷേ...?
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    കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായ ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ സംസ്കാരം ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യവും സമയലാഭവും നൽകിയെങ്കിലും, അതിന് മറ്റൊരു മറുവശവുമുണ്ടെന്ന് പുതിയ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ഒരു വൻ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടൽ, ഏകാന്തത, മാനസിക സമ്മർദം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.

    അമേരിക്കയിലെ അഞ്ച് ദേശീയ സർവേകളിൽ നിന്നുള്ള 5.88 ലക്ഷംത്തിലധികം പേരുടെ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2011 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. പഠനഫലങ്ങൾ പ്രകാരം, വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ മാനസിക അസ്വസ്ഥതയുടെ തോത് ശ്രദ്ധേയമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

    ഗവേഷകർ പറയുന്നത്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ കുറയുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്നവരിൽ പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാണ്. ഇവർക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മറ്റാരുമായും നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമില്ലാതെ കഴിയാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായി പഠനം കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഏകാന്തത, വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണവും വിഷാദരോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും വർധിച്ചതായി പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കായുള്ള ഡോക്ടർ സന്ദർശനങ്ങളിലും മരുന്നുപയോഗത്തിലും സമാനമായ വർധനയില്ല. അതിനാൽ, മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചത് കൂടുതൽ ഒഴിവുസമയം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടല്ലെന്നും ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

    വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി സമയത്തിനുപുറത്ത് കൂടുതൽ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ കുറവ് നികത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും പഠനം കണ്ടെത്തി. ഇതുമൂലം ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ഒറ്റക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രവണത വർധിക്കുന്നു.

    അതേസമയം, വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലിക്ക് നിരവധി ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. യാത്രാസമയം ലാഭിക്കാനാവുക, ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാവുക, കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനാവുക തുടങ്ങിയ നേട്ടങ്ങൾ മുൻ പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മാനസികാരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകളും അനിവാര്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

    ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നല്ല തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ്. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെടൽ, പിന്തുണയുടെ അഭാവം, ജോലിയും കുടുംബജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തികൾ മങ്ങിപ്പോകൽ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകാം. അതിനാൽ, സ്ഥിരമായ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹൈബ്രിഡ് തൊഴിൽ മാതൃകകൾ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമാർജിക്കാനിടയുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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    TAGS:newsMental Healthworking from homeHealth News
    News Summary - Working from home is good; but
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