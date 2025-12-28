Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    28 Dec 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    28 Dec 2025 12:31 PM IST

    പു​തി​യ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​ശാ​സ്ത്രം

    പു​തി​യ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​ശാ​സ്ത്രം
    പു​തു​വ​ര്‍ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ള്‍ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ള്‍ ജീ​വി​ത​ത്തെ ഒ​രു പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു. ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ തീ​യ​തി മാ​റു​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ന​സ്സി​ലും ഇ​ത് ഒ​രു പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങാ​നും പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നും പ​ല​രും ഈ ​ദി​വ​സം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നാ​യി, ജി​മ്മി​ല്‍ പോ​കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും ഡ​യ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും ഈ ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ല​രും ആ​ദ്യ കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും പ​ഴ​യ രീ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ മ​ന​സ് പൊ​തു​വെ പു​തു​മ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. മ​ന​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ര്‍ ഫ്രെ​ഷ് സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട് ഇ​ഫ​ക്റ്റ് എ​ന്നാ​ണ് ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍, തെ​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ ന​മ്മ​ള്‍ പ​ഴ​യ അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ണു​ക​യും പു​തി​യ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ അ​വ​യെ മ​റ​ന്ന് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പു​ക​വ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ള്‍ പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ത​ന്നെ അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്? മ​ന​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി, ഈ ​സ​മ​യം ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ ഒ​രു ‘റീ​സെ​റ്റ് ബ​ട്ട​ണ്‍’ പോ​ലെ​യാ​ണ്. പ​ഴ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് പു​തി​യ​വ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ത് ന​മ്മെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ മ​ന​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ ഡാ​നി​യ​ല്‍ ക​ഹ്ന​മാ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ ന​ഷ്ട​ഭീ​തി ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. പ​ഴ​യ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലെ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ മ​റ​ക്കാ​ന്‍ പു​തു​വ​ര്‍ഷം ഒ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​യി ന​മ്മ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    മ​റ്റൊ​രു മ​ന​ശാ​സ്ത്ര വ​ശം Optimsim Bias ആ​ണ്. പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ന​മ്മ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശു​ഭാ​പ്തി വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള​വ​രും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മു​ള്ള​വ​രാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ന​ല്ല പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ന​മ്മെ ആ​ക്ടീ​വാ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ ന​മ്മ​ള്‍ ഈ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും യാ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍, ജ​നു​വ​രി അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പു​തു​വ​ര്‍ഷ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക​ള്‍ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് നി​രാ​ശ​രാ​കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    പ്ര​ചോ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍

    പു​തു​വ​ര്‍ഷം പ്ര​ചോ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണ്. മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ണ​ല്‍ സ്പീ​ക്ക​ര്‍മാ​രാ​യ ടോ​ണി റോ​ബി​ന്‍സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത് മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്. പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​മു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍:

    1. ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക: SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഭാ​രം കു​റ​യ്ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം, ജ​നു​വ​രി മു​ത​ല്‍ ജൂ​ണ്‍ വ​രെ ആ​ഴ്ച​യി​ല്‍ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം 30 മി​നി​റ്റ് വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്ത് 5 കി​ലോ കു​റ​ക്ക​ണം എ​ന്ന് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. കാ​ര​ണം ചെ​റി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പെ​ട്ടെ​ന്ന് പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. ല​ക്ഷ്യം നേ​ടി​യ​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം വീ​ണ്ടും അ​ത് ചെ​യ്യാ​ന്‍ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കും.

    2. പോ​സി​റ്റീ​വ് അ​ഫ​ര്‍മേ​ഷ​നു​ക​ള്‍: ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ‘ഞാ​ന്‍ സ്‌​ട്രോ​ങ്ങാ​ണ്, ഞാ​ന്‍ മാ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും’ പോ​ലു​ള്ള അ​ഫ​ര്‍മേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക. ഇ​ത് ന​മ്മു​ടെ ഉ​പ​ബോ​ധ മ​ന​സ്സി​നെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, പ്ര​ചോ​ദ​നം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    3. പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ക: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ തെ​റ്റു​ക​ളെ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് അ​വ വീ​ണ്ടും ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. പ​രാ​ജ​യം അ​ന്തി​മ​മ​ല്ല, അ​ത് പു​തി​യ തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് എ​ന്ന് ഓ​ര്‍ക്കു​ക.

    4. സ​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സി​സ്റ്റം നി​ര്‍മി​ക്കു​ക: കു​ടും​ബം, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ള്‍, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ്ഥി​ര​മാ​യി ബ​ന്ധം ന​ല​നി​ര്‍ത്തു​ക. സോ​ഷ്യ​ല്‍ സ​പ്പോ​ര്‍ട്ട് മ​ന​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി പ്ര​ചോ​ദ​നം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ല്‍ കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പ്ര​ചോ​ദ​നം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ക്ഷ​മ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ചി​റ​ക് മു​ള​പ്പി​ക്കു​ക. ഓ​രോ പു​തി​യ ദി​വ​സ​വും ഒ​രു പു​തി​യ തു​ട​ക്ക​മാ​ണ്.

    TAGS:Psychologygulfnewsemaratebeats
