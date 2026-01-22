Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    22 Jan 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 7:16 AM IST

    പ്ര​ണ​യ​ന​ഷ്ട​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മു​റി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ ന​ഷ്ടം

    പ്ര​ണ​യ​ന​ഷ്ട​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മു​റി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ ന​ഷ്ടം
    അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തി​നെ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത്, പ്ര​ണ​യ​ബ​ന്ധം ത​ക​രു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​മാ​കാ​മെ​ന്നും ഇ​ത് ജീ​വി​​ത​​ത്തെ ഏ​റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന​ഃശാ​സ്ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ. സു​ഹൃ​ദ്ബ​ന്ധ​മെ​ന്ന​ത് ​വെ​റും ബ​ന്ധ​മ​ല്ല പ​ല​ർ​ക്കും. പ​ല​പ്പോ​ഴും സു​ഹൃ​ത്ത് ന​മ്മു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ന​മ്മെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച താ​ഴ്ച​ക​ളോ​ട് നാ​മെ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഉ​റ്റ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    പ്ര​ണ​യ​ന​ഷ്ടം പോ​ല​ല്ല, സൗ​ഹൃ​ദ​ന​ഷ്ടം

    പ​ല പ്ര​ണ​യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും ബ്രേ​ക്ക് അ​പ് എ​ന്ന​ത് പ​തി​യെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, സു​ഹൃ​ത്ത് വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും പെ​ട്ടെ​ന്നാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​വും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​വു​മാ​യ ഈ ​വേ​ർ​പെ​ട​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. സൗ​ഹൃ​ദം എ​ന്ന​ത്തേ​ക്കു​മാ​ണെ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ ന​ല്ല സ​മ​യ​ത്തും മോ​ശം സ​മ​യ​ത്തും അ​തു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പൊ​തു​വെ​യു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം. ഈ ​വി​ശ്വാ​സം ത​ക​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ വ​രു​മ്പോ​ൾ, ന​മ്മു​ടെത​ന്നെ ഒ​രുഭാ​ഗം ഇ​ല്ലാ​താ​യെ​ന്ന് പ​ല​ർ​ക്കും തോ​ന്നാം.

    സൗ​ഹൃ​ദ​മെ​ന്ന വൈ​കാ​രി​ക വ​ല​യം

    ഉ​റ്റ സൗ​ഹൃ​ദ​മെ​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും വൈ​കാ​രി​ക സു​ര​ക്ഷാ​വ​ല​യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​റ​യാ​റ്. ന​ല്ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ നാം ​സ്വ​ന്ത​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​റി​ല്ല. ഒ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​തെ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​നോ​ട് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​രാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഒ​രു ഫി​ൽ​റ്റ​റു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് നാം ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക. ഇ​തെ​ല്ലാം പൊ​ടു​ന്ന​നെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, വൈ​കാ​രി​ക സ്ഥി​ര​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ആ​ധി, വി​ഷാ​ദം, ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മ​ല്ലാ​ത്ത ദുഃ​ഖ​മാ​ണ് ഇ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ക-​അ​താ​യ​ത്, മ​റ്റു ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​തു ന​ഷ്ട​മാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സ​മൂ​ഹ​വും സാ​ധാ​ര​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സൗ​ഹൃ​ദ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​തി​വി​ല്ല. കാ​ര​ണം, അ​ത് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മ​ല്ല എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​ബോ​ധം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും വേ​ദ​ന​യേ​റു​ന്ന​തു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തെ വ​യ്യ

    സൗ​ഹൃ​ദം ന​ഷ്ട​മാ​യാ​ൽ അ​ത് മ​ന​സ്സു​കൊ​ണ്ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്, ആ ​ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ പ​ടി. സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടാ​ൻ മ​ന​സ്സി​നെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. സ​മ​യം​കൊ​ണ്ടും സ്വ​ന്ത​ത്തെ പ​രി​ച​രി​ച്ചും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ന​ല്ല ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചും മു​റ​വു​ണ​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യും. എ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​ന്നാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    X