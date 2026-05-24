വിജയവും പരാജയവും; കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കാൻ

വിജയവും പരാജയവും; കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കാൻtext_fields
പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം പുറത്തുവരുന്ന സമയമാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ വിഷമം കുട്ടികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും. എന്നാൽ, ഒരു പരീക്ഷാഫലം ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ വിധിയല്ലെന്ന സത്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. വിജയവും പരാജയവും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അവയെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്നത്.
വിജയത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം?
മികവുറ്റ വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾക്ക് അർഹരാണ്. അവരുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലമാണ് ആ വിജയം. എന്നാൽ വിജയത്തോടൊപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിജയം നിങ്ങളെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കരുത്. നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളേക്കാൾ വലിയവനാകുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുണ്ട്. ചിലർ അക്കാദമിക രംഗത്ത് മികവ് തെളിയിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുചിലർ സംഗീതം, കായികം, കല, സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തിളങ്ങും. അതിനാൽ ‘ഞാനാണ് മികച്ചത്’ എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് പകരം ‘എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകുന്നു’ എന്ന മനോഭാവം വളർത്തണം. ഇന്നത്തെ വിജയം നാളെയുടെ ഉറപ്പല്ലെന്നും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ വിജയത്തെ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും പഠനം, വിനയം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ തുടരണം.
പരാജയം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല
പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല എന്നതാണ്. ഒരു പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവും ഭാവിയും അവസാനിക്കുന്നില്ല.നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പരീക്ഷാഫലങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രവണത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കുട്ടികൾ പരാജയത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചയായി കാണുന്നു. ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ചിന്താഗതിയാണ്. കാരണം, ജീവിതവിജയം നിർണയിക്കുന്നത് മാർക്ക് മാത്രമല്ല; ആത്മവിശ്വാസം, പരിശ്രമം, ആശയവിനിമയശേഷി, മനശക്തി, സഹിഷ്ണുത, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നിവ കൂടി ചേർന്നാണ്. ലോകത്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച പലരും ഒരുകാലത്ത് പരാജയത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചവരാണ്. ചിലർ പഠനത്തിൽ പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറി. അതിനാൽ പരാജയം ഒരു അവസാനവാതിൽ അല്ല, അത് മറ്റൊരു വഴി തുറക്കുന്ന വാതിലാണ്.
മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം
ചില മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ മാർക്കിനെ സ്വന്തം അഭിമാനത്തിന്റെ വിഷയമാക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അമിത പ്രതീക്ഷകൾ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കുട്ടികളിൽ ഭയം, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, മാനസിക സമ്മർദം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കും. ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തരാണ്. അവരുടെ കഴിവുകളും പഠനരീതികളും സ്വപ്നങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിനാൽ കുട്ടികളെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാതെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് പരാജയസമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ക്ഷമയോടെ പെരുമാറണം. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരാജയം പോലും വലിയ മാനസിക ആഘാതമാകാം. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം അവരുടെ മനസ് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ‘നീ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണ്’ എന്നൊരു ഉറപ്പാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം.
മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം. മാർക്കിനും റാങ്കിനും മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങളും ഭയങ്ങളും പലപ്പോഴും കാണാതാകുന്നു. പരീക്ഷാഫല സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ അതിയായ ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും അനുഭവിക്കും. ചിലർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോകാൻ പോലും മടിക്കും. ഈ സമയത്ത് കുടുംബവും അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും നൽകുന്ന പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് മാർക്ക് നേടാനുള്ള ഒരു മത്സരമല്ല. നല്ല മനുഷ്യരായി വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത്. സഹാനുഭൂതി, മാനവികത, സാമൂഹികബോധം, ആത്മവിശ്വാസം, ഉത്തരവാദിത്വബോധം എന്നിവ വളർത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസം സഹായിക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മാർക്ക് യുദ്ധമായി മാറുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ബാല്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും പലപ്പോഴും ഈ മത്സരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ മൂല്യം ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കി തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രവണത സമൂഹം അവസാനിപ്പിക്കണം. വിജയിച്ച കുട്ടികളെ മാത്രം ആഘോഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ മറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം ശരിയല്ല. പരാജയപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ സമൂഹം തയ്യാറാകണം. കാരണം, ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് പലപ്പോഴും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പോരാളികളായി മാറുന്നത് വിജയത്തിൽ വിനയവും പരാജയത്തിൽ പ്രത്യാശയും കൈവിടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും പഠിക്കണം. വിജയിച്ചാലും പരാജയപ്പെട്ടാലും ‘ജീവിതം മുന്നോട്ടാണ്’ എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഓരോ കുട്ടിയും മുന്നേറട്ടെ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register