പ്രതിസന്ധികളിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രയത്നിക്കാം
ലോകം ഇന്ന് അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ സംഘർഷങ്ങളും യുദ്ധഭീതിയും മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ആശങ്കയും ഭയവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പലർക്കും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് പല മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളും മനുഷ്യർ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മെ പിന്നോട്ടടിക്കാനുള്ള കാരണമല്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള പ്രചോദനമായിരിക്കണം.
പ്രതിസന്ധികളുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ലോകത്തിലെ പല വലിയ വ്യക്തികളും കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടാണ് വിജയത്തിലെത്തിയത്. അവർ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മെ ബാധിച്ചാലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഓരോ ചെറിയ ശ്രമവും ഭാവിയിലെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയാകുന്നു.
യുദ്ധഭീതിയും സാമൂഹിക അനിശ്ചിതത്വവും ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ മാനസിക ശക്തി വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭയം നമ്മെ പ്രവർത്തനരഹിതരാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. പകരം, അതിനെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി കാണണം — സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. ജീവിതം അനിശ്ചിതമാണെന്ന ബോധ്യം നമ്മെ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.
ചില ടിപ്സ്
1. ലക്ഷ്യം പുനർനിർണയിക്കുക
ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ രൂപവും മുഖവും നൽകുക. പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ അതിനായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക.
2. പുതിയ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.
ഓരോ ദുർഘടമായ/ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുവരും. അത് കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രധാനം. അതിനായി ചുറ്റുപാടും ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.
3. ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ അറിവും കഴിവും വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ പഠനവും വ്യക്തിത്വ വികസനവും ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് അവ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശീലം വളർത്തിയാൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ദിവസവും ചെറിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉറച്ച വഴി.
പ്രതിസന്ധികൾ മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ്. അതേസമയം മനുഷ്യരുടെ കഴിവും ധൈര്യവും തെളിയിക്കുന്ന അവസരവുമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി യുദ്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യർ മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്തായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കണം.
പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് നമ്മെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കണം. പ്രതീക്ഷയും പരിശ്രമവുമാണ് നല്ലൊരു ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി.
