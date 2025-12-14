Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 1:12 PM IST

    മ​ടി​ക്കാ​തെ ‘നോ’ ​പ​റ​യാം

    മ​ടി​ക്കാ​തെ ‘നോ’ ​പ​റ​യാം
    ഡോ. ലിസ്സി ഷാജഹാൻ

    ന​മ്മ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ‘നോ’ ​പ​റ​യു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ മ​ടി​യു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ​ർ വി​ഷ​മി​ക്കും. ‘അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ചെ​യ്തു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലേ ന​ല്ല​ത്’, ‘എ​ല്ലാ​രും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത​ല്ലേ, ഞാ​ൻ മാ​ത്രം എ​ന്തി​ന് വി​ഷ​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്നു’. ഇ​ങ്ങ​നെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മ​ൾ സ്വ​യം പ​റ​ഞ്ഞ് ‘അ​തെ’ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ആ ‘​അ​തെ’​യ്ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ല ന​മ്മു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​മാ​ണ്.

    ‘People-pleasing’

    മ​നോ​രോ​ഗ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഇ​തി​നെ ‘People-pleasing syndrome’ എ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത് വ​ള​രെ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    - ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ മ​ന​സ്സി​ല്ല, പ​ക്ഷേ ‘പോ​ക​ണം’ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു.

    - സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ‘വ​രു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ മ​ടി

    - ഓ​ഫീ​സി​ൽ മേ​ല​ധി​കാ​രി അ​ധി​ക ജോ​ലി ത​രു​മ്പോ​ൾ ‘എ​നി​ക്ക് സ​മ​യ​മി​ല്ല’ എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ മ​ടി.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ടം വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മ​ന​സി​ൽ പൊ​ട്ടി​തെ​റി​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ഇ​ത് വ​ലി​യ സ്ഫോ​ട​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    - നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ‘അ​തെ’ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ സ്ട്രെ​സ് ഹോ​ർ​മോ​ണാ​യ കോ​ർ​ട്ടി​സോ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു.

    - ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഇ​ത് തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ സെ​റോ​ടോ​ണി​ൻ, ഡോ​പ​മൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ‘സ​ന്തോ​ഷ ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ൾ’ കു​റ​യു​ന്നു.

    - അ​തി​നാ​ൽ ക്ഷീ​ണം, ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ്, ശ​രീ​ര​വേ​ദ​ന, പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ദേ​ഷ്യം, സ്വ​യം വെ​റു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു.

    വേ​ണ്ട എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് സ്വാ​ർ​ത്ഥ​ത​യ​ല്ല. സ്വ​യം സ്നേ​ഹ​മാ​ണ്. വേ​ണ്ട എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു മാ​ന​സി​ക വ്യാ​യാ​മ​മാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യം

    മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ക​യും, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ നി​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ന​ർ​ജി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ‘വേ​ണ്ട’ എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ അ​ഞ്ച് എ​ളു​പ്പ വ​ഴി​ക​ൾ

    1. ചെ​റു​താ​യി തു​ട​ങ്ങൂ

    ഇ​ന്ന് പ​റ്റി​ല്ല അ​ങ്കി​ളേ, അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ ഉ​റ​പ്പാ​യും വ​രാം - എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞു ശീ​ലി​ക്കു​ക.

    2. കാ​ര​ണം പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കു​ക

    ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല, സോ​റി’ എ​ന്ന് പ​റ​യാം. കാ​ര​ണം പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

    3. ബ​ദ​ൽ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം കൊ​ടു​ക്കു​ക

    എ​നി​ക്ക് ഇ​ന്ന് വ​രാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല, പ​ക​രം നാ​ളെ രാ​വി​ലെ വ​രാം- സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​നു​സ​രി​ച്ചു ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ക.

    4. ന​ന്ദി പ​റ​യു​ക

    എ​ന്നെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​തി​ന് വ​ള​രെ ന​ന്ദി, പ​ക്ഷേ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​റ്റി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​യു​ക

    5. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ക

    ആ​ദ്യം കു​റ്റ​ബോ​ധം തോ​ന്നു​മെ​ങ്കി​ലും പ​തു​ക്കെ അ​ത് കു​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ള്ളും.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​വും ഊ​ർ​ജ്ജ​വും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ്. അ​ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ള്ളൂ.

