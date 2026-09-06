ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് കുളിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്

ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് കുളിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്text_fields
രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിനു മുൻപ് കുളിക്കുന്നത് കേവലം ശരീരശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശീലം മാത്രമല്ലെന്നും, ദിവസത്തെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മനഃശാസ്ത്ര ഉപാധിയാണെന്നും പഠനങ്ങൾ. പലർക്കും ഇത് ശരീരം വൃത്തിയാക്കുക എന്നതിലുപരി, പകലിലെ തിരക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ശാന്തമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ പരുവപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒരു ദിവസത്തെ ജോലികളും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് മനസ്സിനെ 'റീസെറ്റ്' ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. പകലിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ശബ്ദങ്ങൾക്കും ശേഷം, സ്വസ്ഥമായി സ്വന്തം ചിന്തകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഇടമായി പലരും രാത്രിയിലെ കുളിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ശരീരത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശാന്തത തലച്ചോറിന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ശരീരത്തിലെ പാരാസിംപതറ്റിക് നാഡീവ്യവസ്ഥയെ സജീവമാക്കാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിലുള്ള ഈ കുളി സഹായിക്കും. ഇത് ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കാനും പേശികളിലെ മുറുക്കം അയച്ച് മാനസിക പിരിമുറുക്കം അകറ്റാനും വഴിയൊരുക്കുന്നു.
കൂടാതെ, സ്ലീപ് സയൻസ് പ്രകാരം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുമ്പ് ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കുളികഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ താപനില സ്വാഭാവികമായി താഴുന്നത് തലച്ചോറിന് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായെന്ന സൂചന നൽകുകയും, പെട്ടെന്ന് ഗാഢനിദ്രയിലേക്ക് വീഴാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസികമായി ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരാമമിടാനും, അടുത്ത ദിവസത്തെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായി നേരിടാനും രാത്രിയിലെ കുളി സഹായിക്കുമെന്ന് മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബിഹേവിയറൽ ലൂപ്പും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണവും
ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജി പ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക 'ഹാബിറ്റ് ലൂപ്പ്' വഴിയാണ് ഈ രാത്രി ശീലം രൂപപ്പെടുന്നത്. ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന സൂചന, കുളി എന്ന പ്രക്രിയ, അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശാന്തതയും ഉന്മേഷവും എന്നിവ തലച്ചോർ ഒരു ചക്രമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായി മാറുമ്പോൾ, ദിവസാവസാനം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന് മാനസികമായ നിയന്ത്രണബോധവും ആശ്വാസവും നൽകുന്നുവെന്ന് ആൽബർട്ട് ബന്ദൂരയുടെ 'സെൽഫ്-എഫിക്കസി' സിദ്ധാന്തത്തെ മുൻനിർത്തി വിദഗ്ദ്ധർ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശീലമുള്ളവർ രാത്രി കുളി ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ, അഴുക്കിനേക്കാളേറെ എന്തോ ഒന്ന് അപൂർണമായി എന്ന തോന്നലാണ് അവരിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത്.
ചിന്തകളെ അടുക്കിവെക്കാനുള്ള സ്വകാര്യ ഇടം
മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും സ്ക്രീനുകളുടെയും ശല്യമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ചുരുക്കം ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുളിമുറി. അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ചിന്തകളും അവലോകനം ചെയ്യാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷനുകൾ മനഃപൂർവം ഉപേക്ഷിക്കാനും ഈ ഏകാന്തത സഹായിക്കുന്നു. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോപ്പുപതയോടൊപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ അസ്വസ്ഥതകളും ഒഴുകിപ്പോകുന്നു എന്ന മാനസിക സങ്കൽപ്പം പോലും തലച്ചോറിന് നൽകുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഇത് പിറ്റേ ദിവസത്തെ പ്രഭാതങ്ങളെ കൂടുതൽ ശാന്തമാക്കാനും പുതിയ ഊർജ്ജത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
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