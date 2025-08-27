Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightMental Healthchevron_rightചീ​ത്ത​വ്യ​ക്തി​ക​ൾ...
    Mental Health
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:54 AM IST

    ചീ​ത്ത​വ്യ​ക്തി​ക​ൾ മാ​ത്രം ‘വി​ജ​യി​ക്കു​ന്നു’ ?

    text_fields
    bookmark_border
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    എ​ന്താ​ണീ ലോ​ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും തോ​ന്നാ​റി​ല്ലേ? ലോ​ക​വും ജീ​വി​ത​വും അ​ന്യാ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ച​തി​യും ക​ള്ള​വും ക്രൂ​ര​ത​യും കാ​പ​ട്യ​വും കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ​ല​​പ്പോ​ഴും ഉ​യ​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ന​മു​ക്കെ​ല്ലാം തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ത്യ​സ​ന്ധ​രും ക​രു​ണ​യു​ള്ള​വ​രും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നി​ക​ളും പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് “ദു​ഷ്ട​ർ” എ​ന്നും ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്, ന​ല്ല​വ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ തോ​റ്റു​പോ​കു​ന്ന​ത്? ഇ​തി​നു​ത്ത​രം തേ​ടി​യാ​ൽ എ​ത്തു​ക, മ​നു​ഷ്യ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും അ​ധി​കാ​ര​ത്തോ​ടു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലും, ക​രു​ണ​യേ​ക്കാ​ൾ ക്രൂ​ര​ത​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക​ഘ​ട​ന​യി​ലു​മാ​ണ്.

    ‘ചീ​ത്ത’ ആ​ളു​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നു​ന്ന​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ?

    • ശ​രി​യോ തെ​റ്റോ എ​ന്നു നോ​ക്കാ​തെ, ഏ​തു നി​യ​മ​വും മ​റി​ക​ട​ന്ന് അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നേ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​ത് സ്വ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. നൈ​തി​ക ചി​ന്ത​ക​ൾ അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നി​ല്ല.
    • അ​തി​രു​ക​ട​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ല​യി​ട​ത്തും ക​ഴി​വാ​യി തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ചി​ല ‘ചീ​ത്ത മ​ന​സ്സു​ക​ൾ’ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വാ​രി വി​ത​റി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ല ‘നേ​രെ വാ ​നേ​രെ പോ’ ​ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രാ​വ​ട്ടെ, സ്വ​ന്തം ക​ഴി​വ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ൽ​പം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം.
    • സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​ക്കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ചു വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ൽ ല​ജ്ജ​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ത് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു കി​ട്ടു​ന്നു. അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രാ​ക​ട്ടെ, ഇ​ങ്ങ​നെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് മോ​ശ​മ​ല്ലേ എ​ന്ന് ചി​ന്തി​ച്ചിരിക്കും.
    • ഇ​ന്ന് ബി​സി​ന​സി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം ഫ​ലം മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ല​മ​തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തെ​ങ്ങ​നെ നേ​ടി എ​ന്നു നോ​ക്കാ​റി​ല്ല.
    • സ്വാ​ർ​ഥ​ർ​ക്ക്, എ​ന്തും പ​റ​ഞ്ഞും ചെ​യ്തും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​ക്കു​ത്തു​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല. സ​ഹാ​യം ചോ​ദി​ക്കാ​നും മ​ടി​യി​ല്ല. മ​റ്റു ചി​ല​രാ​ക​ട്ടെ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ, കാ​ണേ​ണ്ട​വ​ർ അ​തു ക​ണ്ടു​കൊ​ള്ളും എ​ന്നു ക​രു​തി നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​യിരിക്കും.
    • വ​ലി​യ ബ​ഹ​ള​വും മ​റ്റും​ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത ശാ​ന്ത​ചി​ത്ത​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും റി​സ്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, ധൈ​ര്യ​ത്തോ​ടെ റി​സ്ക് എ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാം.
    • പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വി​ന​യ​വും സൗ​മ്യ​ത​യും പ​ല​പ്പോ​ഴും “ബ​ല​ഹീ​ന​ത” എ​ന്നു ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കി​ല്ല, ഈ ​വി​ജ​യം

    • അ​ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​വ​രു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴും. ന​ല്ല​വ​ർ ന​ല്ല പാ​ര​മ്പ​ര്യം ബാ​ക്കി​യാ​ക്കു​ന്നു. വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യം അ​വ​രെ തേ​ടി​യെ​ത്തും.

    ന​ല്ല​വ​രേ, നി​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്

    • നി​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച​തി​നെ കു​റി​ച്ച് ഉ​റ​ക്കെ പ​റ​യു​ക. അം​ഗീ​കാ​രം വ​ന്നു ചേ​രാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല, നി​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​ത് തെ​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ക.
    • അ​ലി​വു​ള്ള​വ​രാ​ക​ണം, അ​തേ​സ​മ​യം നി​ങ്ങ​ളൊ​രു ദു​ർ​ബ​ല​നാ​ണെ​ന്നു ക​രു​തി മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ന്നു​കൊ​ടു​ക്ക​രു​ത്.
    • ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്താ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. പ​ര​സ്പ​രം അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മി​ങ്ങോ​ട്ടും ഗു​ണ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. വെ​ളി​ച്ച​ത്തു വ​രു​ന്ന​തി​ൽ നാ​ണം വി​ചാ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ച റി​സ്ക് എ​ടു​ക്കു​ക. ഒ​രു റി​സ്കും എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നും ന​ട​ക്കി​ല്ല. ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പെ​ർ​ഫെ​ക്ട് അ​ല്ലാ​യി​രി​ക്കാം. പ​​​ക്ഷേ, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:behaviour problemHealth NewsLifestyleCoolspace
    News Summary - Only bad people “win”?
    Similar News
    Next Story
    X