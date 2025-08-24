Begin typing your search above and press return to search.
    Mental Health
    Posted On
    24 Aug 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:07 AM IST

    തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​കു​ന്ന പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ; മൗ​ന​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ര​ക​ൾ

    mental health
    വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളും വെ​റും സ്വ​കാ​ര്യ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യേ​ണ്ട ഒ​ന്ന​ല്ല. അ​ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക വി​പ​ത്താ​ണ്. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക നി​യ​മ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മ്പോ​ഴും പ​രാ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കോ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കോ എ​ത്താ​തെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സ്ത്രീ​ക​ൾ ഇ​ന്നും ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റും സ്വ​ന്തം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​ത്ത​ന്നെ മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ര​ക​ളാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യാ​ന്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത്, ആ ​നി​യ​മ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ന്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ജ്ഞ​ത​യും പ​ല​രെ​യും പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട​യു​ന്നു​ണ്ട്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ. പ​ങ്കാ​ളി​യി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​തി​കാ​ര​ഭ​യ​വും, പു​റ​ത്ത​റി​ഞ്ഞാ​ൽ കു​ടും​ബ​വും സ​മൂ​ഹ​വും​ത​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ വി​ല​യി​രു​ത്തും, ത​ന്‍റെ സോ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റാ​റ്റ​സി​നും സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​ക്കു​മോ എ​ന്നീ ദു​ര​ഭി​മാ​നം ക​ല​ർ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ഇ​ത്ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ പു​റം​ലോ​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മൂ​ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തു​ട​ര​ത്തു​ട​രെ​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം മാ​ന​സി​ക, ശാ​രീ​രി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ത​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​രെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യി​ലേ​ക്കും നൈ​രാ​ശ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ത​ള്ളി​യി​ടു​ന്നു. സ്വ​ന്തം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നോ കൂ​ടി മ​തി​യാ​യ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ത​വ​രെ തീ​വ്ര​നൈ​രാ​ശ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​താ​നും സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ​യാ​ക​മാ​നം ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ്ത്രീ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍, ഭ​ർ​തൃ​വീ​ട്ടി​ലെ പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ല്‍ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി ഇ​ട​ക​ല​ർ​ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​വ​ണ​ത​യും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കോ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കോ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നേ​ക്കാ​നി​ട​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ഈ ​രാ​ജ്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന വ​കു​പ്പ്/​ശി​ശു കു​ടും​ബ​സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പോ​ലു​ള്ള ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​നം, കു​ടും​ബ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നീ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങു​ക​ളും ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളും മ​റ്റു​ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത വെ​ടി​ഞ്ഞ്​ ഓ​രോ വീ​ടും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ന്ത​സ്സി​ന്റെ​യും ഇ​ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഈ ​അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​രു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഒ​ന്നി​നും ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗം അ​ല്ല. ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൂ​ടാ. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ല​മ​ട​ങ്ങ് യു​വ​തി​ക​ൾ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച​വ​രാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ലു​മ​ധി​കം പേ​ർ മ​ര​ണം എ​ന്ന ആ​ശ​യം മ​ന​സ്സി​ലി​ട്ടു ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​ക​ളാ​യ​വ​രി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​ഷാ​ദ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചി​ന്ത​ക​ളെ​യും ഒ​രേ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ൽ, നി​യ​മ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നീ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ്ര​തി​വി​ധി.

    ഗാ​ർ​ഹി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    1. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം

    ഇ​ര​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ല​ഭ്യ​മാ​യ നി​യ​മ പി​ന്തു​ണ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക.

    ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക്‌ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും, അ​ത് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്, ത​ട​ങ്ക​ൽ, മു​ത​ലാ​യ​വ വ​ഴി ടി ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക.

    ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക്​ ഹെ​ൽ​പ്​​ലൈ​നു​ക​ളും നി​യ​മ സ​ഹാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കു​ക

    സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ൻ.‌​ജി.‌​ഒ​ക​ൾ വ​ഴി ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​നി​ത അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ/​സു​ര​ക്ഷി​ത ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം, നി​യ​മ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കു​ക.

    2. മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തേ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ​മോ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ലു​ള്ള​തോ ആ​യ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക

    അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളു​ടെ കോ​പ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും പെ​രു​മാ​റ്റ ചി​കി​ത്സ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.

    3. സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ

    ലിം​ഗ സ​മ​ത്വം/​ലിം​ഗ നീ​തി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക

    സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക.

    ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ങ്​ വ​ഴി സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക.

    മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സേ​ഴ്‌​സ് വ​ഴി, ഗാ​ർ​ഹി​ക​പീ​ഡ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ മ​നോ​ഭാ​വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക.

    4. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, സ​മൂ​ഹ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ​മൂ​ഹ യാ​ത്ര​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക.

    ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ൽ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും പി​ന്തു​ണ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​പ്ര​വ​ണ​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    1. മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ൽ

    സൗ​ജ​ന്യ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നു​ക​ൾ, തെ​റ​പ്പി​ക​ൾ, മാ​ന​സി​ക പ​രി​ച​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ബോ​ധ​വും ല​ഭ്യ​ത​യും കു​റി​ച്ച്​ ഇ​ര​ക​ളെ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ക്കു​ക. മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    2. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും അ​വ​ബോ​ധ​വും

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​തി​രോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. ഇ​തു​വ​ഴി ആ​വ​ശ്യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി സ​ഹാ​യം തേ​ടാ​നു​ള്ള മ​നഃ​സ്ഥി​തി പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ക.

    3. പി​ന്തു​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    വി​ഷാ​ദം, ഏ​കാ​ന്ത​ത, മ​റ്റു വൈ​കാ​രി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പി​യ​ർ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യോ​ടെ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​തി​രോ​ധ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നു​ക​ളും മൊ​ബൈ​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ aമാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ലും അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, പൊ​ലീ​സ്, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക.

    മാ​ന​സി​ക-​ശാ​രീ​രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ മ​ഹ​ത്ത്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും മ​റ്റു മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക.

