    Mental Health
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 12:14 PM IST

    അ​ടു​പ്പം കൂ​ട​ട്ടെ; വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത

    അ​ടു​പ്പം കൂ​ട​ട്ടെ; വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത
    (തു​ട​ർ​ച്ച)

    വൈ​കാ​രി​ക നി​ക്ഷേ​പം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും- മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ ശ​ക്തി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ധൈ​ര്യ​വും വി​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    എ​ന​ർ​ജി​യും വ​ർ​ക് ലൈ​ഫ് ബാ​ല​ൻ​സും - ഇ​മോ​ഷ​ണ​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഒ​രാ​ളെ ഊ​ർ​ജ്ജ​സ്വ​ല​ത​യോ​ടെ ഇ​രി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ൽ ജീ​വി​ത​വും വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​വും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്തി- കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ- ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി​യാ​ണ് ഒ​രാ​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​ർ​ണ്ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടു​റ​പ്പു​ള്ള, ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​തം ആ​യാ​സ​ര​ഹി​ത​വും സൗ​ഖ്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രി​ക്കും.

    വൈ​കാ​രി​ക നി​ക്ഷേ​പം കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ● സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നു​ക

    ● തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മോ എ​ന്ന ഭ​യ​ത്താ​ൽ

    വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ക.

    ● അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ത്തെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ക.

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന ആ​റ് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ

    1. പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം - സാ​ന്നി​ധ്യം ഒ​രു അ​പൂ​ർ​വ സ​മ്മാ​ന​മാ​ണ്. ആ​രെ​ങ്കി​ലും സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, നി​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്തം ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന അ​തേ ശ്ര​ദ്ധ അ​വ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കു​ക. ഇ​ത്, നി​ന്നെ ഞാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു, പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു, ഞാ​ൻ നി​ന്നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട് എ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    2. വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക (ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ങ്കി​ലും)

    വി​ശ്വാ​സം സ്ഥി​ര​ത​യി​ലാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് വി​ളി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​ത് ചെ​യ്യു​ക. പാ​ൽ വാ​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​ൽ, അ​ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ഈ ​ചെ​റി​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ നെ​യ്യു​ന്നു. നി​ന​ക്ക് എ​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കാം എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    3. ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക

    പ​ല​ർ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​താ​യി തോ​ന്നു​ന്ന​ത്, അ​വ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​വ​രെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​ത് ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​റ​യാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ്. ഒ​രു ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​ച​കം ചെ​യ്ത​തി​നോ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ കേ​ട്ട​തി​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നോ ഒ​രു മ​ടി​യും കൂ​ടാ​തെ ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. നി​ന്നെ​യും നി​ന്‍റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​യും ഞാ​ൻ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് അ​ത് വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    4. പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ന​ല്ല, മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി കേ​ൾ​ക്കു​ക

    ന​മ്മ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​കു​മ്പോ​ൾ, വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ കേ​ൾ​വി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഴം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മ്മാ​ന​മാ​ണ്. നി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദ​വും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും എ​നി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ് എ​ന്ന സൂ​ച​ന അ​ത് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    5. വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്ഷ​മി​ക്കു​ക

    ദേ​ഷ്യം പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് പ​ലി​ശ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. അ​ത് അ​വ​രെ എ​ന്നേ​ക്കും ക​ട​ക്കാ​രാ​ക്കി നി​ർ​ത്തു​ന്നു. ക്ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ര​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും വീ​ണ്ടും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ ബ​ന്ധം എ​ന്‍റെ ഈ​ഗോ​യെ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ് എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ഇ​ത് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    6. താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാ​തെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ കു​റ​യ്ക്കാ​തെ ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ക. ഒ​രു ജോ​ലി പ്ര​മോ​ഷ​നോ, പു​തി​യ ഹോ​ബി​യോ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​ള​ർ​ച്ച​യോ എ​ന്തു​മാ​ക​ട്ടെ, അ​വ​രു​ടെ വി​ജ​യം നി​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക. നി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യി സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യ നി​സ്വാ​ർ​ത്ഥ ചി​ന്ത വേ​റെ​യി​ല്ല.

    ഈ ​ആ​ഴ്ച പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​രു ല​ളി​ത​മാ​യ വ്യാ​യാ​മം: ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ല​ൻ​സ് ഷീ​റ്റ്

    1. ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ബ​ന്ധം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    2. അ​തി​ൽ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ അ​ഞ്ച് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തു​ക.

    3. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ അ​ഞ്ച് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലു​ക​ൾ എ​ഴു​തു​ക.

    4. ഈ ​ര​ണ്ട് ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ക - അ​ക്കൗ​ണ്ട് സ​ർ​പ്ല​സി​ലാ​ണോ, ഡെ​ഫി​സി​റ്റി​ലാ​ണോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.

    5. ഈ ​ആ​ഴ്ച മൂ​ന്ന് പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ചെ​റി​യ പ​ദ്ധ​തി ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ക.

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം പോ​ലെ​യാ​ണ് . അ​ത് പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക​യും നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. വൈ​കാ​രി​ക​ബ​ന്ധം കു​റ​യു​മ്പോ​ൾ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​യി​ക്കു​ക​യും അ​തേ​സ​മ​യം ശ​ക്ത​മാ​യ വൈ​കാ​രി​ക​ബ​ന്ധം സ​ന്തോ​ഷ​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി കാ​ണു​ക​യും ദി​വ​സ​വും ചെ​റി​യ ചെ​റി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. അ​ങ്ങ​നെ ന​മ്മു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​പ്പോ​ഴും പോ​സി​റ്റീ​വ് ആ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ.

