Madhyamam
    Mental Health
    13 Jan 2026 9:37 AM IST
    13 Jan 2026 9:37 AM IST

    ക​ടു​പ്പ​ക്കാ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ...
    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ല​ത​രം മ​നു​ഷ്യ​രു​മാ​യി ന​മു​ക്ക് ഇ​ട​​പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. ചി​ല​രു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. അ​ൽ​പം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള​വ​രെ​യും കാ​ണേ​ണ്ടി​വ​രും. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​മു​ത​ൽ, മു​ൻ​വി​ധി​യോ​ടെ കാ​ണു​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വ​രെ​യു​ണ്ടാ​കാം ഇ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള​വ​രി​ൽ. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ ഡീ​ൽ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​കാ​തെ നോ​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. അ​തി​നു​ള്ള ചി​ല മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര വ​ഴി​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി പ​റ​യു​ന്ന​ത്:

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ​വ​രു​മാ​യി മ​ന​സ്സ് തു​റ​ക്കാം

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഷ​മ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ​യെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യി മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കു​ക. തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള ഒ​രാ​ളെ കി​ട്ടി എ​ന്നു ക​രു​തി ഇ​ത്ത​രം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ൽ​ക്ക​രു​ത്. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു വ​ശ​വും അ​തി​നെ മ​റ്റൊ​രു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​വ​രും സ​ർ​വോ​പ​രി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​കാം​ക്ഷി​യു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം മ​ന​സ്സു തു​റ​ക്കാം.

    മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാം

    ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​മു​ക്ക് നേ​ര​ത്തേ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ന​സ്സ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ, പെ​ട്ടെ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ക്ഷോ​ഭ​വും വി​ചാ​രി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    അ​വ​രു​ടെ ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കാം

    മാ​നേ​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​തു​പോ​ലെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ർ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, ബ​ഹ​ള​ക്കാ​ർ ബ​ഹ​ളം ​വെ​ക്ക​ട്ടെ, നി​ങ്ങ​ൾ സൂ​പ്പ​ർ പ​വ​റാ​യി, ശാ​ന്ത​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ക.

    ഉ​ട​ന​ടി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ, ഒ​ന്നു ചി​ന്തി​ച്ച​ശേ​ഷം മ​റു​പ​ടി​യാ​കാം

    അ​ധി​ക്ഷേ​പ​മോ പ​രി​ഹാ​സ​മോ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ വ​ന്നു​വെ​ന്നി​രി​ക്ക​ട്ടെ, അ​തേ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ വാ​ച​കം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കി​ട്ടി​യെ​ന്നി​രി​ക്ക​​ട്ടെ... എ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​രു​ത്. അ​ൽ​പം ചി​ന്തി​ക്കു​ക. പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള​ത് റി​യാ​ക്ഷ​നും ചി​ന്തി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ധാ​വി​ത്വം കി​ട്ടും. ശാ​ന്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ക​രു​ത്തു ന​ൽ​കു​ക. അ​തോ​ടെ ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​റി​മ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കാ​ര്യ​മാ​ത്ര​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ് കാ​ര്യം

    ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടേ​റി​യ​വ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഊ​ന്നു​ക. അ​തും സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ വേ​ണം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ. പ​ഴ​യ വാ​ഗ്വാ​ദം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​ന്നും നി​ൽ​ക്ക​രു​ത്.

