Madhyamam
    Mental Health
    Mental Health
    Posted On
    10 March 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 9:40 AM IST

    നൃത്തം വെറുമൊരു ചലനമല്ല; തലച്ചോറിന് ലഭിക്കുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ വർക്ക്ഔട്ട്!

    നൃത്തം വെറുമൊരു ചലനമല്ല; തലച്ചോറിന് ലഭിക്കുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ വർക്ക്ഔട്ട്!
    ഡാൻസ് വെറുമൊരു ശാരീരിക വ്യായാമം മാത്രമല്ല. അത് തലച്ചോറിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ ഒരു ആശയവിനിമയ ഉപാധി കൂടിയാണ്. ചലനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നത്‍? എന്താണ് 'ഡാൻസ് സൈക്കോളജി'? നമ്മുടെ ചലനങ്ങളും മനഃശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഡാൻസ് സൈക്കോളജി. നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെയും വികാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായും വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒരേസമയം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

    സങ്കീർണ്ണമായ ചലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഏകോപനം, ബാലൻസ്, ദിശാബോധം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പതിവായുള്ള നൃത്തം തലച്ചോറിൽ പുതിയ നാഡീബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഓർമശക്തി വർധിപ്പിക്കുകയും ഡിമെൻഷ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിന് വലിയ ഉന്മേഷം നൽകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

    ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാകുന്നു: ഗ്രൂപ്പായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കൊപ്പമോ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഹോർമോൺ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് പരസ്പര വിശ്വാസവും അടുപ്പവും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    ഒറ്റപ്പെടൽ കുറക്കുന്നു: സാൽസ, ടാംഗോ പോലുള്ള നൃത്ത രൂപങ്ങൾ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം വർധിപ്പിക്കുകയും ഏകാന്തത കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    പുതിയ ചിന്തകൾ: താളത്തിനൊപ്പമുള്ള ചലനങ്ങളും പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളും സർഗ്ഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുമുള്ള തലച്ചോറിന്റെ കഴിവിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

    ഹാപ്പി ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം

    നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഡോപാമിൻ, സെറോട്ടോണിൻ, എൻഡോർഫിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മാനസിക സമ്മർദം കുറക്കാനും മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജനിതക ഘടകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നൃത്തത്തോടുള്ള താല്പര്യത്തിലും നൈപുണ്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം.

    എൻഡോർഫിനുകൾ : ശാരീരിക അധ്വാനം കൂടുമ്പോൾ തലച്ചോറ് പുറത്തുവിടുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ വേദനാസംഹാരികളാണിവ. ഇത് വേദന കുറക്കുകയും സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

    ഡോപമിൻ : നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോഴും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും തലച്ചോറിൽ ഡോപമിൻ വർധിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് സംതൃപ്തിയും ആവേശവും നൽകുന്നു.

    സെറോട്ടോണിൻ: നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉത്കണ്ഠ കുറയുകയും മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ആ നിമിഷത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ജോലിയിലെ ടെൻഷനോ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളോ ആ സമയത്ത് മനസ്സിന് മറക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിലെ കോർട്ടിസോൾ എന്ന സ്ട്രെസ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വികാരങ്ങൾ നൃത്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സങ്കടമായാലും ദേഷ്യമായാലും സന്തോഷമായാലും, അവ ചലനങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ മനസ്സിന് വലിയൊരു ഭാരമിറക്കിവെച്ച പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നു.

    നൃത്തം എന്നത് വെറും കാലുകളുടെയും കൈകളുടെയും ചലനമല്ല, മറിച്ച് തലച്ചോറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 'ന്യൂറോളജിക്കൽ വർക്ക്ഔട്ട്' ആണ്. നൃത്തം എന്നത് തലച്ചോറിന് നൽകുന്ന ഒരു മെന്റൽ എക്സർസൈസ് ആണ്. ഒരു സുഡോകു പസിലോ ചെസ്സോ കളിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വ്യായാമമാണ് നൃത്തം തലച്ചോറിന് നൽകുന്നത്, കാരണം ഇതിൽ ശാരീരിക അധ്വാനവും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു.

    സംഗീതത്തിന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. താളവും ഈണവും തലച്ചോറിലെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. സംഗീതത്തിനൊപ്പം ചലിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് സ്വയമേവ ശാന്തവും സന്തോഷപ്രദവുമായി മാറുന്നു.

