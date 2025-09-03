Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightMental Healthchevron_rightകു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി...
    Mental Health
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:52 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ; പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച, പ​ഠ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു
    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ; പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    ദോ​ഹ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച, പ​ഠ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ന​ല്ല​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ക്ക​ണം.

    പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​വും സ​മീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പോ​സ്റ്റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന ച​ര്യ​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ത ഭ​ക്ഷ​ണം. ഇ​ത് ഊ​ർ​ജ​വും ഉ​ന്മേ​ഷ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ക്ഷീ​ണം, അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​മാ​യി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ചി​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ...

    • പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​വും സ​മീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ക. ല​ഞ്ച് ബോ​ക്സ് ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.
    • ഊ​ർ​ജ​വും ഏ​കാ​ഗ്ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, കൊ​ഴു​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ തൈ​ര് തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക.
    • ഏ​കാ​ഗ്ര​ത​യും ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും വി​വി​ധ​ത​രം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.
    • എ​ല്ലു​ക​ൾ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കൊ​ഴു​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ലും പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക.
    • മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് മാ​തൃ​ക കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ഷ​ണം കു​ടും​ബ​ സ​മേ​തം ഒ​രു​മി​ച്ച് ക​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    കു​ടി​വെ​ള്ളം ക​രു​താം

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ലോ​ഞ്ച്ബോ​ക്സി​നൊ​പ്പം കു​ടി​വെ​ള്ളം കൂ​ടി കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട​ണം. മി​ക​ച്ച ശാ​രീ​രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം ത​ട​യാ​നും ന​ന്നാ​യി വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ഠ​ന​ത്തെ​യും സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.



    ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ

    സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് സോ​ഫ്റ്റ് ഡ്രി​ങ്കു​ക​ൾ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, മി​ഠാ​യി, ചോ​ക്ലേ​റ്റ് , ചി​പ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. ക​ലോ​റി കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​തും എ​ന്നാ​ൽ പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യം വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം ആ​ഹാ​ര​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ല​ഞ്ച്ബോ​ക്സ് പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​താ​ണോ

    കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം സ​മീ​കൃ​ത​വും പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും, ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, പ​യ​റു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മു​ട്ട​യും ചീ​സും പോ​ലു​ള്ള പ്രോ​ട്ടീ​നു​ക​ൾ, ഡ്രൈ ​ഫ്രൂ​ട്ട്സ്, ന​ട്സ് എ​ന്നി​വ ആ​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ഇ​വ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ഉ​ന്മേ​ഷ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടാ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ലോ​ഞ്ച്ബോ​ക്‌​സി​ലി​മു​ണ്ട് കാ​ര്യം. ഭ​ക്ഷ​ണം ശ​രി​യാ​യ താ​പ​നി​ല​യും കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ​യും പു​റ​ത്തു​പോ​കാ​തെ​യും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പു​ള്ള​തും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ പാ​ത്രം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം.




    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationMental HealthNew academic yearchildres
    News Summary - Healthy routines for children; recommendations from the Ministry of Public Health
    Similar News
    Next Story
    X