Madhyamam
    Mental Health
    date_range 15 Dec 2025 10:04 AM IST
    ശ്ര​ദ്ധ കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലേ ;10 ദി​വ​സം ഇ​തൊ​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷി​ക്കൂ...

    ഒ​രു പേ​ജ് വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു ക്ലാ​സ്​ കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ചി​ന്താ​ശ​ക​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലേ? ഇ​തു നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ത്രം പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല, കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വി​ന്റെ പ്ര​ശ്നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യ​താ​ണ് കാ​ര​ണം. നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന വി​ല്ല​നാ​ണ്.

    സ്വ​യം​ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ചി​ല പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന കൊ​ച്ചു​കൊ​ച്ചു മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാം എ​ന്ന് ന്യൂ​റോ സ​യ​ൻ​സ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. 10 ദി​വ​സം ഇ​വ​യൊ​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച് നോ​ക്കൂ.

    ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ത്ര​നേ​രം മ​ന​സ്സ് വ്യ​തി​ച​ലി​ക്കാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​വെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ഇ​തു മ​ന​സ്സി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​ണ്.

    • ശ്ര​ദ്ധ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ന​സ്സു​റ​പ്പി​ക്കു​ക. ഒ​രു മി​നി​റ്റ് വീ​തം ശ്ര​ദ്ധാ​സ​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക.
    • പ​ഠി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഫോ​ൺ മ​റ്റൊ​രു മു​റി​യി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക. ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന​തൊ​ന്നും സ​മീ​പ​ത്ത് വേ​ണ്ട.
    • ഉ​റ​ക്കം കൃ​ത്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യെ ബാ​ധി​ക്കും. ഉ​റ​ക്കം കൂ​ടു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ത​ന്നെ അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യും.
    • പ​ഠ​ന​ത്തി​നി​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റ് വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യോ ഒ​ന്ന് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ന​ട​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക.
    • ര​സ​ക​ര​വും എ​ന്നാ​ൽ, ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണ്ട​തു​മാ​യ പ​സി​ലു​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൈ​ൻ​ഡ് ഗെ​യി​മു​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ക.
    • ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള വി​ഷ​യം 20 മി​നി​റ്റ് ന​ട​ത്തം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നു ശേ​ഷം വാ​യി​ച്ചു​നോ​ക്കൂ.
    • പ​ഠ​ന​ത്തെ ഭാ​ര​മാ​യി കാ​ണാ​തെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കി​ട്ടി​ല്ല, ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കി​ട്ടും.
    • ഒ​രൊ​റ്റ വി​ഷ​യം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ഠി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ ബോ​റ​ടി​ക്കും. ഇ​ട​ക്കൊ​ന്ന് വി​ഷ​യം മാ​റ്റി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക
