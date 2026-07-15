സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രം മതിയോ? കരിയറിൽ തിളങ്ങാൻ ചില 'സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ' കൂടി അറിയണം...text_fields
2026ലെ ലോക യുവജന നൈപുണ്യ ദിനം (World Youth Skills Day) "Skills for a shared future" (പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന ഭാവിക്കായുള്ള നൈപുണ്യങ്ങൾ) എന്ന പ്രമേയവുമായാണ് കടന്നുവരുന്നത്. ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് 'നൈപുണ്യങ്ങൾ' അല്ലെങ്കിൽ 'സ്കില്ലുകൾ' എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും, സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും മാത്രമാണ്.
എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരിയറിനെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതും അവരുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതും കേവലം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മാത്രമല്ല; മറിച്ച് അവരുടെ വൈകാരിക വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരുമായി ആരോഗ്യകരമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ് (സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ). സാങ്കേതികവിദ്യ എത്രതന്നെ വളർന്നാലും, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചേർന്നുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് തൊഴിലിടം. അവിടെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കാണ് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കുക.
വ്യക്തിത്വ വികാസവും വൈകാരിക സുരക്ഷിതത്വവും
പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഉയർന്ന മാർക്കോടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക മികവോടെയും ജോലിക്കയറിയ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? കരിയറിലെ വിജയം എന്നത് വെറും പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ച മാത്രമല്ല, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവും ബന്ധങ്ങളുടെ ഗുണവും ജീവിത സംതൃപ്തിയുമായെല്ലാം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വൈകാരികമായ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും, പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് തിരികെ വരാനും യുവാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് അവരുടെ വൈകാരിക വളർച്ചയാണ്. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ.
പരസ്പരബന്ധങ്ങളുടെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തൂണുകൾ
മികച്ച 'സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ' രൂപപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്:
• സ്വയം നിയന്ത്രണം: കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശാന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പടി (ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൈവരിക്കുക).
• ആരോഗ്യകരമായ ആശയവിനിമയം: സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോലും വിയോജിപ്പുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ സമാധാനപരമായി സംസാരിച്ചു തീർക്കാനുള്ള കഴിവ്. സ്വന്തം അതിരുകൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ വ്യക്തമാക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.
വൈകാരിക ആരോഗ്യം തകരുമ്പോൾ കരിയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?
ആഗോള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ശമ്പളം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് 'സഹാനുഭൂതിയും' (എമ്പതി) തങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനുള്ള അംഗീകാരവുമാണ്.
സാങ്കേതികമായി എത്ര മികച്ചവരാണെങ്കിലും, സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കോ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കോ കടുത്ത 'ഇംപോസ്റ്റർ സിൻഡ്രോമിലേക്കും' (തനിക്ക് ഒന്നിനും യോഗ്യതയില്ലെന്ന തോന്നൽ) ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിലേക്കും വീണുപോകാറുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിപരമായ ഒറ്റപ്പെടലിനും, കരിയറിലെ തളർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.
സഹാനുഭൂതി ഒരു ശീലമാക്കാം
യുവാക്കൾക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കാൻ പറ്റിയ ചില ലളിതമായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ വഴികൾ നോക്കാം:
1. മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുക: ജോലിസ്ഥലത്തോ ജീവിതത്തിലോ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുമ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് "അവർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പെരുമാറിയത്? അവരുടെ ഭാഗത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാവാം?" എന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക.
2. സ്വയം കരുണ കാണിക്കുക: കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. തെറ്റുകളുടെ പേരിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ, തന്നോട് തന്നെ കരുണ കാണിക്കാൻ ശീലിക്കുക. തന്നോട് കരുണയുള്ളവർക്കേ മറ്റുള്ളവരോടും സഹാനുഭൂതി കാണിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
3. പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിന്തകളിലേക്ക്: അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ, സാഹചര്യങ്ങളെ വൈകാരികമായി സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം വിവേകത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക.
മാനസികാരോഗ്യവുമുള്ള ഒരു നാളേക്കായി
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയം വിലയിരുത്തേണ്ടത് അവർ എത്ര ഉയരത്തിൽ എത്തിയെന്നോ എത്ര ശമ്പളം നേടി എന്നതിലോ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിട്ട് തരണം ചെയ്തു, മറ്റുള്ളവരുമായി എങ്ങനെ ഇടപഴകി ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു, കൂടെയുള്ളവർക്ക് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതത്വവും സന്തോഷവും നൽകുന്നു എന്നതിലെല്ലാമാണ്. 2026-ലെ യുവജന നൈപുണ്യ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവും അതാണ്: നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിൽ നേടുന്ന സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ പോലെത്തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതിപ്രസരമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, സഹാനുഭൂതിയും പരസ്പരവിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ആരോഗ്യകരമായ, മാനസിക സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. കരിയറിലെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക വളർച്ച തന്നെയാണ്.
തയാറാക്കിയത്: ഡോ. ജോസഫ് സണ്ണി കുന്നശ്ശേരി, കൊച്ചി 'പ്രയത്ന' (സെന്റർ ഫോർ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ) യുടെ സ്ഥാപകൻ
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