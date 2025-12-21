Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightMental Healthchevron_rightഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ്...
    Mental Health
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:03 PM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ് ആ​പ്പു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ?

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ് ആ​പ്പു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ?
    cancel

    ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ഏ​കാ​ന്ത​ത​യെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ബി​സി​ന​സാ​ണ്. നി​ന​ക്ക് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ആ​രു​മി​ല്ലേ? ഒ​രു ആ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യൂ, ഇ​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ല​രു​ടെ​യും പ​രി​ഹാ​രം. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് 500-800 രൂ​പ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ നി​ങ്ങ​ളോ​ട് ചി​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ളെ കി​ട്ടും. കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലേ? ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും Professional Cuddler മാ​ർ വ​ന്നു നി​ങ്ങ​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് ത​ലോ​ടും. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് 2000-5000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ചാ​ർ​ജ്ജ്. സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ്, പ​രി​ശീ​ല​നം കി​ട്ടി​യ, പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്ലി​യ​റാ​യ ഒ​രാ​ളാ​യി​രി​ക്കും വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ത​മാ​ശ​യ​ല്ല. ഇ​ത് 2025ൽ ​ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​ണ്.

    ഏ​കാ​ന്ത​ത എ​ന്ന മ​ഹാ​മാ​രി

    ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന 2023ൽ ​ത​ന്നെ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യെ ആ​ഗോ​ള പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 18 മു​ത​ൽ 35 വ​യ​സ്സു വ​രെ​യു​ള്ള 42 ശ​ത​മാ​നം യു​വാ​ക്ക​ളും പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും ഏ​കാ​ന്ത​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു (YouGov 2024 സ​ർ​വേ) എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ 31 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ പോ​ലും ഇ​ല്ല (Kerala Migration Survey അ​നു​ബ​ന്ധ പ​ഠ​നം 2023) എ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്നു. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫ്‌​ളാ​റ്റ് ജീ​വി​തം, വ​ർ​ക്ക് ഫ്രം ​ഹോം, വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റം, വി​വാ​ഹം വൈ​കു​ന്ന​ത്, കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​രു​മാ​യും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു പു​തി​യ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​യി.

    പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദം

    • 1. ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ്പ് ആ​പ്പു​ക​ൾ

    പ​ല​ത​രം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളു​മു​ള്ള ഒ​രു​പാ​ട് ആ​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    ‘Rent a Friend’ എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ത​ന്നെ ധാ​രാ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സി​നി​മ കാ​ണാ​ൻ, കോ​ഫി കു​ടി​ക്കാ​ൻ, വെ​റു​തെ ന​ട​ക്കാ​ൻ - എ​ന്തി​നും പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്തി​നെ വാ​ട​ക​യ്ക്ക് എ​ടു​ക്കാം.

    • 2. Professional Cuddlers

    Cuddle Comfort, Cuddlist പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ഡ്ല​ർ​മാ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ ധാ​രാ​ള​മാ​യി ഉ​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ കൊ​ച്ചി​യി​ലും ബെം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും Cuddle Therapy സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് 2500 മു​ത​ൽ 6000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ല​യ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും 28-45 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഐ​ടി ജോ​ലി​ക്കാ​രും സിം​ഗി​ൾ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ്.

    • 3. Virtual Companions

    Replika, Anima പോ​ലു​ള്ള എ.​ഐ ചാ​റ്റ്‌​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ണ്ട്. നി​ന്നെ ഞാ​ൻ മി​സ്സ് ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു എ​ഐ​യ്ക്ക് വേ​ണ്ടി പ​ല​രും പ്രീ​മി​യം സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ര വ​ലി​യ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ?

    സ്പ​ർ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ (human touch) കു​റ​വ് ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ക്‌​സി​ടോ​സി​ൻ (സ്‌​നേ​ഹ ഹോ​ർ​മോ​ൺ) കു​റ​യ്ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ, ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ഠ, ഹൃ​ദ്രോ​ഗ സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നി​വ കൂ​ട്ടു​ന്നു. പ​ല​ർ​ക്കും ആ​ഴ​മു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​മി​ല്ല, ധൈ​ര്യ​മി​ല്ല, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​ച​യ​ക്കു​റ​വു​ണ്ട്. ഇ​ത് സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ ഇ​ത് പു​റ​ത്തു പ​റ​യാ​തെ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തൊ​ക്കെ പൈ​സ കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങു​ന്ന നാ​ട​കം അ​ല്ലേ എ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്.

    ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ത് അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ആ ​നാ​ട​കം പോ​ലും ഒ​രാ​ളു​ടെ മ​ന​സി​ന് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല​ല്ലോ. അ​വ​രു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​നും നി​ല​നി​ൽ​പി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ​ല്ലോ അ​ത് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​ര​മ​ല്ല

    പ​ണം കൊ​ടു​ത്തു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും കെ​ട്ടി​പ്പി​ടു​ത്ത​വും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്‌​തേ​ക്കാം.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലും ഉ​ണ്ടാ​വാ​തെ നോ​ക്കു​ക​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യും ന​ല്ല ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. അ​തി​നാ​യി ഏ​തൊ​രു വ്യ​ക്തി​യും പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​വ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തു പോ​ലെ അ​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ശീ​ലി​ക്ക​ണം.

    അ​തി​നാ​യി; - പ​ഴ​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ വി​ളി​ക്കു​ക (അ​വ​രും ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഏ​കാ​ന്ത​ത നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടാ​വാം)

    • - ഒ​രു പു​തി​യ ഹോ​ബി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക (നൃ​ത്തം, പാ​ച​കം, പെ​യി​ന്‍റി​ങ്)
    • - അ​യ​ൽ​ക്കാ​രോ​ട് ചി​രി​ക്കാ​നും സം​സാ​രി​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങു​ക
    • - വോ​ള​ന്‍റി​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക
    • - ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും ഫോ​ൺ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണു​ക

    ഏ​കാ​ന്ത​ത ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ്. അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആ​പ്പു​ക​ളും ക​ഡ്ല​ർ​മാ​രും അ​ല്ല, ന​മ്മ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ ഒ​രു പ​ഴ​യ സു​ഹൃ​ത്തി​ന് വാ​ട്‌​സാ​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ച് നോ​ക്കൂ. അ​യാ​ളും നി​ങ്ങ​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:appsfriendshipgulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Do you need friendship apps?
    Similar News
    Next Story
    X