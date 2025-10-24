Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    24 Oct 2025 8:45 AM IST
    24 Oct 2025 8:45 AM IST

    വ​ന്നു വ​ന്ന് ‘ബ്യൂ​ട്ടി ആ​ങ്സൈ​റ്റി’​യും...

    വ​ന്നു വ​ന്ന് ‘ബ്യൂ​ട്ടി ആ​ങ്സൈ​റ്റി’​യും...
    കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം മു​മ്പു​വ​രെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​യി, ഒ​രു ലി​പ് ബാ​മോ മോ​യ്സ്ച്യു​റൈ​സ​റോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ചി​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ​സ്കി​ൻ​കെ​യ​റെ​ന്നാ​ൽ ക്ലെ​ൻ​സി​ങ്ങും. അ​താ​യ​ത് കൂ​ടി​പ്പോ​യാ​ൽ ഒ​രു ഫേ​സ്‍വാ​ഷ്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് ബ്യൂ​ട്ടി ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി ത​ന്നെ പു​ന​ർനി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    സൗ​ന്ദ​ര്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന​ത് ഒ​രു സ​ങ്കീ​ർ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം പ​ല​രു​ടെ​യും മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദി​നം​പ്ര​തി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ബ്യൂ​ട്ടി ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രെയും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും, എ​ന്തി​ന് മി​ഡി​ൽ ഏ​ജി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രെ വ​രെ പ​ല ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തു​ന്ന​താ​യി മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​രു ആ​ധി

    ത​നി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ‘ലു​ക്ക്’ ഇ​ല്ലേ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക സ​ദാ​സ​മ​യ​വും അ​ല​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ‘ബ്യൂ​ട്ടി ആ​ങ്സൈ​റ്റി’ എ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ‘‘സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സൗ​ന്ദ​ര്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു നി​ല​ക്കും സം​ഭ​വ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ത​ന്റെ ലു​ക്ക് വ​രാ​ത്ത​ത്തി​ൽ ടെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട് ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത്. ഇങ്ങനെ ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ർ ഈ ​ആ​ധി​ക്ക് അ​ടി​പ്പെ​ടു​ന്നു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഫി​ൽ​ട്ട​ർ, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ സ്വാ​ധീ​നം, താ​ര​ത​മ്യം എ​ന്നി​വ കൂ​ടി​യാ​കു​​മ്പോ​ൾ ‘സൗ​ന്ദ​ര്യ ആ​ധി’ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കു​ന്നു’’ -ഗു​ഡ്ഗാ​വി​ലെ ആ​ർ​ട്ടെ​മി​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ജാ​സ്മി​ൻ അ​റോ​റ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​ക്ക​ണം’

    ‘‘ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​ത് ചെ​റി​യ അ​പൂ​ർ​ണ​ത​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വ​യെ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ന്ന്. അ​ങ്ങ​നെ, അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ സൗ​ന്ദ​ര്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ന​ട​ക്കാ​ത്ത സ്വ​പ്നം പേ​റി ആ​ളു​ക​ൾ നി​രാ​ശ​രാ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്’’ -ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ർ മ​ണി​പ്പാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ത്വ​ഗ് രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​സാ​യ് ല​ഹാ​രി ര​ച്ച്മു​ല്ലു അ​ഭി​​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് താ​നെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലെ​ന്ന ഭ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മവി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്വ​യം പി​ൻ​വ​ലി​യു​ന്ന​വ​ർ കൂ​ടി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് സ്വ​ന്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ‘‘സ്വാ​ഭി​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ് സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും ഇ​ങ്ങ​നെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​കു​ന്നു’’ -ഡോ. ​അ​റോ​റ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. വൈ​ജാ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു ജീ​വി എ​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് സ്വ​ശ​രീ​ര​ത്തെ വ​സ്തു​വാ​യി കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഇ​തു​വ​ഴിയുണ്ടാ​കു​ന്ന ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം ഡി​പ്ര​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ണി​പ്പാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മ​നോ​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​ഭ​വ്യ കെ. ​ബെ​യ് രി ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണം

    ലു​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ എ​ന്തു തോ​ന്നു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ‘‘നി​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാത്രം എപ്പോഴും ഗാ​ഢ​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക. അ​തു​പോ​ലെ കാ​ര്യ​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക. സ്വയം സ്നേ​ഹി​ക്കു​ക, നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്’’ -ഡോ. ​അ​റോ​റ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘ ലു​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രീ​രം കൊ​ണ്ട് എ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യുമെന്ന​ത് നോ​ക്കു​ക. ആ​ധി കൂ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ സ​മീ​പി​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക.’’ - ഡോ. ​ര​ച്ച്മു​ല്ലു നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ല്ല ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക, ച​ർ​മം പ​രി​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, കൃ​ത്യ​മാ​യി വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ല്ല ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ക​യും സ്വ​ന്ത​ത്തെ കു​റി​ച്ച് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര്യം.

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടോ ബ്യൂ​ട്ടി ആ​ങ്സൈ​റ്റി?

    • ഇ​തി​ൽ പ​ല​തും ശീലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​കാം ഈ ​പ്ര​ശ്നം:
    • മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി നി​ങ്ങ​ളെ ഇ​ട​ക്കി​ടെ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടോ ?
    • ചെ​റി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​പൂ​ർ​ണ​ത​ക​ളും നി​ങ്ങ​ളെ ദുഃ​ഖി​ത​നാ​ക്കാ​റു​ണ്ടോ ?
    • സൗ​ന്ദ​ര്യ വ​ർ​ധ​ന​ക്കും ലു​ക്ക് ശ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യും കു​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​റു​ണ്ടോ ?
    • പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ നോ​ക്കു​ക​യും പി​ന്നെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ സ്വ​ന്തം ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം നോ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടോ ?
    • സ്വ​ന്തം ലു​ക്കി​നെ​കു​റി​ച്ച് സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ത് മാ​ന​സി​ക വി​ഷ​മം (മൂ​ഡ് സ്വി​ങ്) ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ​ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടോ?
    • ക​ടു​ത്ത ഡ​യ​റ്റി​ങ്, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വയുണ്ടോ?
