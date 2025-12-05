Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:39 AM IST

    ‘കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത​വ​ർ’ ആ​ന്റിസോ​ഷ്യ​ൽ അ​ല്ല

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്ര മോ​ശം കാ​ര്യ​മല്ലെന്നും മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​ർ
    ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തി​നു പു​റ​ത്ത് എ​വി​ടെ​യും ഒ​പ്പം കാ​ണാ​ത്ത, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ ​സു​ഹൃ​ത്തി​ല്ലേ? ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ അ​വ​രെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടും അ​വ​രെ​ന്തേ​യി​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ലേ ? അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ആ ‘​കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത​വ​ൻ/​അ​വ​ൾ’ നി​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യോ ?

    ഒ​രു ടീ​മി​ൽ/​തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക്കോ മ​റ്റോ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തും ഗ്രൂ​പ്പുകളിലൊന്നിലും ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ത്ത​തു​മാ​യ ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ന്റിസോ​ഷ്യ​ൽ (പ​ല​പ്പോ​ഴും ഈ ​പ്ര​യോ​ഗം മ​റ്റൊ​രു അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്) എ​ന്നു വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തൊ​രു മോ​ശം കാ​ര്യ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ചി​ല​ർ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ വെ​ച്ച് തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യി​രി​ക്കും. വ്യ​ക്‍തി​ജീ​വി​തം വേ​റെ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​ർ​ക്ക്. ഇ​തൊ​രി​ക്ക​ലും ആ​ളു​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ല​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ കം​ഫ​ർ​ട്ടാ​ണ്. സ്വ​ന്ത​​ത്തി​ന്, സ്വ​യം പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി സ​മ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​കാം.

    തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാം

    ‘‘സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഇ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലാ​ണെ​ന്ന് ചി​ല​ർ സ്വ​യമേത​ന്നെ ക​രു​താ​റു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ര​സ്പ​രം ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം കൊ​തി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​കബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നെ​ന്നു​മു​ള്ള സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ൽനി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ധാ​ര​ണ’’ -ഗു​ഡ്ഗാ​വ് ഫോ​ർ​ട്ടി​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ. ​കാം​ന ഛിബ്ബ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഏ​കാ​ന്ത​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്താ​ൽ, അ​വ​ർ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ധാ​ര​ണ പ​ക​രു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഏ​കാ​ന്ത​ത​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലും ര​ണ്ടാ​ണെ​ന്നാ​ണ് മ​നോ​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ. ​ദി​വ്യ​ശ്രീ കെ.​ആ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ‘‘ഏ​കാ​ന്ത​ത എ​ന്ന​ത്, ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും ചി​ന്തി​ക്കാ​നും ഒ​റ്റ​ക്കു​ള്ള സ​മ​യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​​ൽ എ​ന്ന​ത്, മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ, അ​തുല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഏ​കാ​ന്ത​ത അ​വ​രെ മ​ന​സ്സ് റീ​ചാ​ർ​ജ് ​ചെ​യ്യാ​നും ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​ത​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും വ​രു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും’’ - ഡോ. ​ദി​വ്യ​ശ്രീ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് പു​സ്ത​കം വാ​യി​ക്കു​ന്ന ആ ​സു​ഹൃ​ത്ത് (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ) നാ​ണ​ക്കാ​​ര​നോ സൗ​ഹൃ​ദം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത​യാ​ളോ അ​ല്ല എ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ‘കൂ​ടാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന’​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ?

    വ​ലി​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു മു​ത​ൽ ശാ​ന്ത​മാ​യ ഇ​ടം ​കൊ​തി​ക്കു​ന്ന​തു വ​രെ, ഇ​ത്ത​രം വേ​റി​ട്ടു നി​ൽ​ക്ക​ലി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ചി​ല​ർ​ക്കാ​വ​ട്ടെ, മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ട് മ​ന​സ്സു തു​റ​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ സ​മ​യം വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തും ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ല​ജ്ജാ​ലു​ക്ക​ളും ഇ​ൻ​ട്രോ​വെ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പി​ന്നെ, ആ​രു​മാ​യി കൂ​ട്ടു​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​വ​രും മനോസ​മ​ർ​ദം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഇ​ങ്ങ​നെ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യെ പു​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്.

    അ​പ​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തെ​പ്പോ​ൾ?

    ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹ​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​യ്മ, ഭ​യം, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വി​ല്ലാ​യ്മ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​കാം അ​തി​ന് കാ​ര​ണം. ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ജോ​ലി​യേ​യും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളേ​യു​മെ​ല്ലാം അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ, ചു​റ്റും ആ​ളു​ള്ള​​പ്പോ​ൾത​ന്നെ ഒ​റ്റ​ക്കാ​യ​പോ​ലെ തോ​ന്നും.

    ഏ​കാ​ന്ത​ത ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നുത​ന്നെ ഒ​രു അ​തി​ര് സൃ​ഷ്ടി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​ദി​വ്യ​ശ്രീ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ, മ​നഃ​ശാ​ന്തി​യും സ​ന്തോ​ഷ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സാ​മൂ​ഹിക​ബ​ന്ധം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:Mental Healthlonelinessanti socials
