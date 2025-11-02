Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightMental Healthchevron_right...
    Mental Health
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:02 AM IST

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ആ​ർ​ട്ട്-​മ്യൂ​സി​ക് തെ​റാ​പ്പി

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ആ​ർ​ട്ട്-​മ്യൂ​സി​ക് തെ​റാ​പ്പി
    cancel

    ഏ​തു മൂ​ഡി​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ മ്യൂ​സി​ക് ന​മ്മ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. സം​ഗീ​തം പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​മ്മു​ടെ മു​റി​വു​ക​ളെ സു​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു പോ​ലെ പ​ല​ർ​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ടാ​കും. ക​ല​യ്ക്കും സം​ഗീ​ത​ത്തി​നും അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സു​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ഗു​ണ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, ക​ലാ​ചി​കി​ത്സ (Art Therapy) യും ​സം​ഗീ​ത ചി​കി​ത്സ (Music Therapy) യും ​പോ​ലു​ള്ള സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ൾ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ലും മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും മ​റ്റ് മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഭേ​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണ്ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം കു​റ​യ്ക്കു​ന്നു

    ആ​ധു​നി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ പ​ല​രി​ലും സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ആ​ർ​ട്ട് തെ​റാ​പ്പി​യി​ൽ, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ശി​ൽ​പ്പ​നി​ർ​മ്മാ​ണം പോ​ലു​ള്ള​വ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ഇ​ത് മ​ന​സ്സി​നെ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ കോ​ർ​ട്ടി​സോ​ളി​ന്റെ (സ്‌​ട്രെ​സ് ഹോ​ർ​മോ​ൺ) അ​ള​വ് കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. 45 മി​നി​റ്റ് വ​രെ​യു​ള്ള ക​ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ 25 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം കു​റ​യ്ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ്യൂ​സി​ക് തെ​റാ​പ്പി​യി​ൽ, സം​ഗീ​തം കേ​ൾ​ക്കു​ക​യോ പാ​ടു​ക​യോ വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ശ്വ​സ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പ് കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. റി​ലാ​ക്‌​സേ​ഷ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ൾ (എ​ൻ​ഡോ​ർ​ഫി​ൻ​സ്) പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് സൈ​ക്യാ​ട്രി​യു​ടെ പ​ഠ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, സം​ഗീ​ത ചി​കി​ത്സ​യി​ലൂ​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം 60 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    വി​ഷാ​ദ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഡോ​പ​മൈ​ൻ പോ​ലു​ള്ള ന്യൂ​റോ​ട്രാ​ൻ​സ്മി​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​താ​കു​ന്നു.

    സം​ഗീ​തം മ​സ്തി​ഷ്‌​ക​ത്തി​ലെ റി​വാ​ർ​ഡ് സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ, സം​ഗീ​ത ചി​കി​ത്സ വി​ഷാ​ദ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടു​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഏ​കാ​ന്ത​ത കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ഠ, പി.​ടി എ​സ്.​ഡി (Post-Traumatic Stress Disorder), ഓ​ട്ടി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണ്. ആ​ർ​ട്ട് തെ​റാ​പ്പി ട്രോ​മ​ക​ൾ പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു - വാ​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു. വേ​ൾ​ഡ് ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് സൈ​ക്യാ​ട്രി ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ, പി.​ടി എ​സ്.​ഡി രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മ്യൂ​സി​ക് തെ​റാ​പ്പി ഓ​ട്ടി​സ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. റി​ഥം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ലി​നെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പ​ല​രും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ആ​ർ​ട്ട് തെ​റാ​പ്പി, നി​റ​ങ്ങ​ൾ, ആ​കൃ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സ്വ​യം അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു. സം​ഗീ​തം വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ട് സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ര​ച്ചി​ൽ, സ​ന്തോ​ഷം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. സം​ഗീ​തം വി​കാ​ര​നി​യ​ന്ത്ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് മ്യൂ​സി​ക് തെ​റാ​പ്പി പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.​മ്യൂ​സി​ക് - ആ​ർ​ട്ട് തെ​റാ​പ്പി​ക​ൾ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​വ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഈ ​ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mental HealthPsychologistmusic therapygulf news malayalam
    News Summary - Art-Music Therapy for Mental Health
    Similar News
    Next Story
    X