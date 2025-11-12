പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എയർപോർട്ട് ഡിവോഴ്സ്?text_fields
നമ്മുടെയുള്ളിലെ നമ്മെ തിരിച്ചറിയാൻ സോളോ യാത്രകൾ, അഥവാ ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ്, പങ്കാളിയുമൊത്തുള്ള യാത്ര. പങ്കാളിയുടെ ജീവിതയാത്രാ വീക്ഷണവും തീരുമാനങ്ങളും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ‘പങ്കാളി യാത്ര’ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വലിയ യാത്രക്കാർ പറയുന്നത്.
എന്നാലിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്, പങ്കാളി യാത്രക്കാർക്കിടയിലെ ‘എയർപോർട്ട് ഡിവോഴ്സ്’ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച്. ഹുവ് ഒലിവർ എന്ന ഒരു ട്രാവൽ കോളമിസ്റ്റിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രതിഭാസം വൈറലായത്. ‘‘വിമാനത്താവളത്തിലെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും കഴിഞ്ഞ് അകത്തെത്തി, വിമാനം കയറും വരെയുള്ള സമയത്തേക്ക് രണ്ടുവഴിക്കു പോകാനും ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണിത്’’ -ഹുവ് ഒലിവർ പറയുന്നു.
പേടിക്കേണ്ട, പേരു കേൾക്കുംപോലെ സീരിയസല്ല എയർപോർട്ട് ഡിവോഴ്സ്. ഒലിവർ തുടരുന്നു: ‘‘ഞാനും എന്റെ പങ്കാളിയും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ രണ്ടു സ്വഭാവക്കാരാണ്. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന എയർപോർട്ട് ടൈമിൽ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകളിലും മറ്റ് ഷോപ്പുകളും അലഞ്ഞുതിരിയാനാണ് അവൾക്കിഷ്ടം. എനിക്കാണെങ്കിൽ, വിമാനങ്ങൾ ഉയർന്നുപൊങ്ങി പറന്നുപോകുന്നത് വ്യക്തമായി കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടെ ഇരിക്കാനുമാണ്’’ -അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു.
പലതരം അഭിരുചികളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമുള്ള രണ്ടു വ്യക്തികൾക്ക് പരസ്പരം നൽകാവുന്ന മികച്ച സമയമാണ് എയർപോർട്ടുകളിലേതെന്ന് പറയുന്ന ഒലിവർ, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്നവരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
