Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightMental Healthchevron_right...
    Mental Health
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 2:38 PM IST

    പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ​ഡിവോ​ഴ്സ്​?

    text_fields
    bookmark_border
    പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട, കേ​ൾ​ക്കും​പോ​ലെ സീ​രി​യ​സ​ല്ല കാ​ര്യം
    Airport Divorce, the new trend taking off on social media
    cancel

    ന​മ്മു​ടെ​യു​ള്ളി​ലെ ന​മ്മെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സോ​ളോ യാ​ത്ര​ക​ൾ, അ​ഥ​വാ ഒ​റ്റ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഉ​പാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലേ. അ​തു​പോ​ലെ മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്, പ​ങ്കാ​ളി​യു​മൊ​ത്തു​ള്ള യാ​ത്ര. പ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​യാ​ത്രാ വീ​ക്ഷ​ണ​വും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ‘​പ​ങ്കാ​ളി യാ​ത്ര’ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വ​ലി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ലി​വി​ടെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്, പ​ങ്കാ​ളി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ ‘എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഡി​വോ​ഴ്സ്’ എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്. ഹു​വ് ഒ​ലി​വ​ർ എ​ന്ന ഒ​രു ട്രാ​വ​ൽ കോ​ള​മി​സ്റ്റി​ന്റെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ വി​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം വൈ​റ​ലാ​യ​ത്. ‘‘വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ചെ​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ക​ത്തെ​ത്തി, വി​മാ​നം ക​യ​റും വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ത്തേ​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​ഴി​ക്കു പോ​കാ​നും ഫ്ലൈ​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണി​ത്’’ -ഹു​വ് ഒ​ലി​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട, പേ​രു കേ​ൾ​ക്കും​പോ​ലെ സീ​രി​യ​സ​ല്ല എയർപോർട്ട് ഡിവോഴ്സ്. ഒ​ലി​വ​ർ തു​ട​രു​ന്നു: ‘‘ഞാ​നും എ​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു സ്വ​ഭാ​വ​ക്കാ​രാ​ണ്. വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും കി​ട്ടു​ന്ന എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ടൈ​മി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് ഷോ​പ്പു​ക​ളും അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യാ​നാ​ണ് അ​വ​ൾ​ക്കി​ഷ്ടം. എ​നി​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങി പ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന ഒ​രു സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വി​ടെ ഇ​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്’’ -അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ല​ത​രം അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​മു​ള്ള ര​ണ്ടു വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന മി​ക​ച്ച സ​മ​യ​മാ​ണ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ഒ​ലി​വ​ർ, ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന്റെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mental HealthVacationLatest Newsairport divorce
    News Summary - Airport Divorce, the new trend taking off on social media
    Similar News
    Next Story
    X