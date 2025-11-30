Begin typing your search above and press return to search.
    Mental Health
    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ “5-3-1 നി​യ​മം”

    ആ​ളു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം വ​ള​ർ​ത്തിയെടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന, “5-3-1 നി​യ​മം” അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്, ഹാ​ർ​വാ​ർ​ഡി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് കാ​സ്‌​ലി കി​ല്ലം.

    5 ആ​ഴ്‌​ച്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി​യോ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യോ ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ക: ഇ​വ​ർ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യി​രി​ക്കാം, കു​ടും​ബ​മോ, ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്തു​ള്ള​വ​രോ, അ​യ​ൽ​ക്കാ​രോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെയുമാകാം.

    3 മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്ന് ഗാ​ഢ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ: ഹൃ​ദ​യം തു​റ​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന കൃ​ത്രി​മ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യോ മ​റ​യു​ടേ​യോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്ക​ണം അ​ത്.

    1 ദി​വ​സ​വും ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ: ഉ​ദാ: ജി​മ്മി​ൽ അ​ടു​ത്തു​ള്ള​യാ​ളു​മാ​യി അ​ൽ​പനേ​രം സം​സാ​രി​ക്ക​ൽ, സ​ഹോ​ദ​ര​നെ ഫോ​ൺ വി​ളി​ക്ക​ൽ, അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​നോ​ട് ഒ​രു ‘ഹ​ലോ’...ഇ​തു വ​ഴി​യെ​ല്ലാം ഊ​ർ​ജം കൈ​വ​രി​ക്കാം.

    TAGS:Mental HealthRelationship
