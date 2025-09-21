Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:59 PM IST

    മ​ര​ണ​വീ​ഥി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    വൃ​ക്ക​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി ബി.​കെ.​സി.​സി​യി​​ലെ നോ-​കോ​ണ്ട്രാ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി
    മ​ര​ണ​വീ​ഥി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    ഹം​സ ഹാ​ജി... 60കാ​ര​നാ​യ പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി (പേ​ര് യ​ഥാ​ർ​ഥ​മ​ല്ല). വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം പ്ര​മേ​ഹ ചി​കി​ത്സ​യോ​ടെ ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഒ​രാ​ൾ. വൃ​ക്ക​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ (സീ​റം ക്രി​യാ​റ്റി​നി​ൻ 1.8 mg%) ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് നെ​ഫ്രോ​പ​തി എ​ന്ന വൃ​ക്ക രോ​ഗം.

    ഒ​രു രാ​ത്രി​യി​ൽ, അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​യ ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണെ​ന്നും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ക​രാ​റി​ലാ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പു​റ​മെ, ഒ​രു ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ൾ മൂ​ന്നും അ​ട​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ക്ഷേ, ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാ​മി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വൃ​ക്ക​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി. ക്രി​യാ​റ്റി​നി​ൻ 3 mg% എ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി.


    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു:“​ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബൈ​പാ​സ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ. പ​ക്ഷേ, വൃ​ക്ക​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ​ക​ടം തീ​ർ​ച്ച. രോ​ഗി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത വ​ള​രെ കു​റ​വ്. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തീ​രെ കു​റ​വാ​ണ് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബൈ​പാ​സ് സം​ഭാ​വ്യ​മ​ല്ല. ക്രി​യാ​റ്റി​നി​ൻ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​യും റി​സ്കി…”

    പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത് മ​ര​ണ വി​ധി...

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ട്രി​പ്പി​ൾ വെ​സ​ൽ രോ​ഗ​വും വൃ​ക്ക​രോ​ഗ​വും ഹാ​ർ​ട്ട് ഫെ​യ്‍ല​റും ഒ​രു​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​കി​ത്സ​ക​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ഒ​രേ​യൊ​രു തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു: അ​പ​ക​ടം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ചെ​യ്യു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ രോ​ഗി​യെ കു​റേ​ശ്ശ​യാ​യി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കാ​ണു​ക. കോ​ണ്ട്രാ​സ്റ്റ് ഡൈ ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ വൃ​ക്ക​യു​ടെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ വേ​ണ​മെ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം തീ​ർ​ച്ച.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി ഇ​ൻ​ട്രാ​വാ​സ്കു​ലാ​ർ അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട്

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ വി​ള​ക്കാ​ണ് IVUS എ​ന്ന ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലി​ന​കം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണം. ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​ട്രാ​വാ​സ്കു​ലാ​ർ അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് (IVUS) പു​തി​യൊ​രു വ​ഴി തു​റ​ന്നു. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു:

    ഈ ​രോ​ഗി​ക്ക് നോ-​കോ​ണ്ട്രാ​സ്റ്റ് ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ന​ട​ത്താം. അ​ന്ധ​കാ​രം മാ​ത്രം മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന രോ​ഗി​യു​ടെ കു​ടും​ബം, ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ഉ​റ​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടെ നി​ന്നു.

    അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്

    IVUS ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ത​ട​സ്സം തു​റ​ന്നു, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് തു​റ​ന്നു… മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത് കൂ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ ശ്വാ​സം വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ര​ണ​വീ​ഥി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന രോ​ഗി, ഏ​ഴാം ദി​വ​സം ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ടു ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്…

    ബി.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​ട്ടം

    ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ഇ​തി​ന​കം 50ല​ധി​കം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം ലോ-​കോ​ണ്ട്രാ​സ്റ്റ്/​നോ-​കോ​ണ്ട്രാ​സ്റ്റ് ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക​ൾ IVUS എ​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണം വ​ഴി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ ചി​കി​ത്സ ഇ​ന്ന് വൃ​ക്ക​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​സ്ത്ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ചേ​ർ​ത്ത് പു​തി​യൊ​രു ജീ​വി​തം സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

