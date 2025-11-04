Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health & Fitness
    4 Nov 2025 8:11 PM IST
    4 Nov 2025 8:11 PM IST

    'ഗർഭിണികൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല്ലിന് പണി കിട്ടും'; അറിയാം, ഗർഭകാലത്തെ ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും ദന്തപ്രശ്നങ്ങളും

    'ഗർഭിണികൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല്ലിന് പണി കിട്ടും'; അറിയാം, ഗർഭകാലത്തെ ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും ദന്തപ്രശ്നങ്ങളും
    ഗർഭകാലം സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടമാണ്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചക്കും പ്രസവത്തിനും സഹായിക്കുന്നതിനായി എസ്ട്രജൻ (Estrogen), പ്രോജസ്റ്ററോൺ (Progesterone) എന്നീ ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് വളരെയധികം ഉയരുന്നു.

    എന്നാൽ, ഈ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പോലെ വായ്ക്കും ദന്താരോഗ്യത്തിനും നേരിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

    ഗർഭകാലത്തെ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ

    ഗർഭകാലത്ത് എസ്ട്രജനും പ്രോജസ്റ്ററോണും സാധാരണതിലധികം ഉയരുമ്പോൾ രക്തപ്രവാഹം വർധിക്കുകയും, പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ വായിലെ ബാക്ടീരിയകളുടെ ബാലൻസ് മാറുകയും പല്ലുതേയ്ക്കൽ സമയത്ത് രക്തസ്രാവം, വീക്കം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മൂലം കാണുന്ന പ്രധാന ദന്തപ്രശ്നങ്ങൾ:

    1. ഗർഭകാല ജിംജിവൈറ്റിസ് (Pregnancy Gingivitis)

    ലക്ഷണങ്ങൾ: പല്ല് ചുറ്റുമുള്ള മോണ ചുവന്നതും, വീർന്നതും, എളുപ്പത്തിൽ രക്തസ്രാവം കാണിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

    കാരണം: പ്രോജസ്റ്ററോൺ വർധനയാൽ മോണയൂടെ രക്തപ്രവാഹം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.

    ദിവസേന ശരിയായി ബ്രഷ് ചെയ്യുക, ഫ്ലോസ് ചെയ്യുക, ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ നിരന്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തുക.

    2. മോണ രോഗം (Periodontal Disease)

    മോണേരോഗം ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ പല്ലിന്റെ അടിഭാഗത്തെ അസ്ഥിയബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ്.

    ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ രോഗം കാരണമായി (Preterm Birth), കുറഞ്ഞ ജനനഭാരം (Low Birth Weight) എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    3. Pregnancy Tumor / Pyogenic Granuloma

    മോണയുടെ ചെറിയ ചുവന്ന വളർച്ച രൂപപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി രണ്ടാമത്തെ ത്രൈമാസത്തിൽ (Second Trimester) കാണപ്പെടുന്നു.

    ഹോർമോൺ വർധനയും, പ്ലാക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടലും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു

    പ്രസവത്തിന് ശേഷം സാധാരണയായി സ്വയം അപ്രത്യക്ഷമാകും. തുടർന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയ വഴി നീക്കം ചെയ്യാം.

    4. പല്ല് ഇനാമൽ നാശം

    രാവിലെ ഛർദ്ദി (Morning sickness) മൂലം വായിൽ ആസിഡ് വർധിച്ച് പല്ലിന്റെ പുറംതോടായ ഇനാമൽ അഴുകുന്നു.

    ഛർദ്ദിയ്ക്ക് ശേഷം ഉടൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് വായ് കഴുകുക.

    ഗർഭകാലത്ത് ദന്തസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ

    ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പ്: ഗർഭകാലത്ത് ഡെന്റൽ പരിശോധന സുരക്ഷിതമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ത്രൈമാസം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം.

    ശുചിത്വം: ഫ്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ദിവസം രണ്ടുതവണ ബ്രഷ് ചെയ്യുക, ഫ്ലോസ് ചെയ്യുക.

    ആഹാരം: കാത്സ്യം, വിറ്റമിൻ ഡി, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയവയുള്ള സമതുലിതാഹാരം കഴിക്കുക.

    ജലപാനം: ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക, വായ് വരണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

    വായിലെ ആസിഡ്: ഛർദ്ദിക്കുശേഷം വായ് കഴുകുന്നത് പല്ല് സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമാണ്.

    ഗർഭകാലത്ത് ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ വായ്ക്കും പല്ലിനും പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇടയുണ്ട്. മോണ രോഗം, പെരിയോഡോണ്ടൽ രോഗം, എനാമൽ അഴുകൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടാം. അതിനാൽ ഗർഭിണികൾ വായ്ശുചിത്വം പാലിക്കുക, ഡെന്റൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുക, സന്തുലിതാഹാരവും ജലപാനവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായിരിക്കും.

