cancel camera_alt കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍ മു​റി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ക്വാ​ര്‍ട്ടേ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ​യും ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ര്‍ജ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബദിയടുക്ക: കാസര്‍കോട് ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നിർമാണ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിശ്ചിത കാലയളവില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണമെന്നും അടുത്ത അധ്യയന വര്‍ഷമെങ്കിലും നഷ്ടമാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. നവകേരള കര്‍മപദ്ധതി രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റല്‍ മുറികളുടെയും അധ്യാപകരുടെ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സുകളുടെയും ശിലാസ്ഥാപനം നിര്‍വഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

ആശുപത്രിയിലെ ദന്തശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയെന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം. അതിനാല്‍ നിർമാണങ്ങളില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാലതാമസവും പാടില്ല. നിർമാണ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരും കരാറുകാരും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം. കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റിയ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ജീവനക്കാരും കുറച്ചുപേരും മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യസന്ദര്‍ശന സമയത്തെങ്കില്‍ രണ്ടാം തവണ ഉക്കിനടുക്കയിലെത്തുമ്പോള്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഒ.പിയിലും മറ്റുമായി പൊതുജനങ്ങള്‍ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. കാസര്‍കോടിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തുകയാണ് സര്‍ക്കാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നില പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി നിർമാണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറക്ക് മറ്റു നിലകളും പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ കോളജിനനുവദിച്ച 272 തസ്തികകളില്‍ പകുതി ഇപ്പോള്‍ നിയമനം നടത്തിയെന്നും ആശുപത്രി പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ബാക്കി നിയമനം നടക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്‍.എ.നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എല്‍.എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എം.പി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജ് സ്പെഷല്‍ ഓഫിസര്‍ ഇ.പി.രാജ്മോഹന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. എ.കെ.എം. അഷ്റഫ് എം.എല്‍.എ, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണന്‍, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ബി.ശാന്ത, ജെ.എസ്.സോമശേഖര, ബദിയടുക്ക പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജ്യോതി, ഡോ.റിജിത് കൃഷ്ണന്‍, പി.രഘുദേവന്‍, വി.വി.രമേശന്‍, കെ.ചന്ദ്രശേഖര ഷെട്ടി, മാഹിന്‍ കേളോട്ട്, കിറ്റ്കോ എം.ഡി ഹരിനാരായണ്‍ രാജ് തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.തോമസ് മാത്യു സ്വാഗതവും മെഡിക്കല്‍ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് ഇന്‍ ചാര്‍ജ് ഡോ.എം.ബി.ആദര്‍ശ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് 29 കോ​ടി​യു​ടെ പാ​ര്‍പ്പി​ട സ​മു​ച്ച​യം ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക: കാ​സ​ര്‍കോ​ട് വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജി​ല്‍ കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി 29 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. നാ​ല് നി​ല​ക​ളി​ല്‍ 6600 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ര്‍ വി​സ്തീ​ര്‍ണ​ത്തി​ല്‍ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ഹോ​സ്റ്റ​ലും 4819 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ര്‍ വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഒ​മ്പ​ത് നി​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ക്വാ​ര്‍ട്ടേ​ഴ്സു​മാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് പാ​ര്‍പ്പി​ട സ​മു​ച്ച​യ​മാ​യി പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. 170 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. പാ​ര്‍പ്പി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ഓ​വു​ചാ​ലു​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി 64 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും സാ​നി​റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി 68 ല​ക്ഷ​വും ക്വാ​ര്‍ട്ടേ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് 74 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

Kasaragod Govt. Medical College; The construction works should be completed within the specified period - Minister Veena George